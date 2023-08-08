"Соберись в школу на 5": ТРЦ "Арена" дарит 50 тысяч на покупку школьного образа

10 школьников станут участниками проекта и получат по пять тысяч рублей

08 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KE7Zt

Одежда к школе / Фото: ТРЦ "Арена"

Сборы ребенка в школу – занятие, которое требует не только времени, а еще определенных знаний и вложений. Но ТРЦ "Арена" уже позаботилась о том, чтобы сделать процесс шопинга эффективней, экономичней и даже интересней.

Какой проект подготовил ТРЦ?

1 августа 2023 года стартовал проект "Соберись в школу на 5", в котором принять участие могут школьники с 1 по 11 класс. По его итогам команда ТРЦ подарит десяти случайно выбранным участникам шопинг на 5 тыс. рублей, а также подарки от партнеров.

Дополнительно для всех родителей будет доступна гайд-карта отделов, в которых можно совершить все необходимые покупки к школе. Скачать ее и узнать действующие акции можно в официальной группе ВК ТРЦ "Арена".

Как участвовать?

С 1 по 15 августа отправляйте заявки в аккаунте ВК trcarena (ФИО родителя, ФИ и возраст ребенка, ссылка на аккаунт родителя или ребенка);

8 и 15 августа с помощью рандомайзера команда ТРЦ выберет по пять случайных участников, среди всех кандидатов;

12 и 19 августа школьники и их родители смогут прийти в центральный атриум, чтобы получит по пять тысяч рублей и приступить к шопингу в отделах ТРЦ "Арена".

А в качестве приятного дополнения 19 августа в 12:00 совместно с "Территорией стиля" пройдет модный показ новых школьных коллекций, кастинг амбассадоров FW kids in Altay* 2023-24, а также розыгрыш бесплатного участия в осенне-зимнем сезоне FW kids in Altay 2023/24.

Сроки проведения розыгрыша с 01.08.2023 по 19.08.2023. Информацию об организаторе проекта, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Арена": https://vk.com/trcarena.

Возрастное ограничение 6+

"Соберись в школу на 5" / Фото: ТРЦ "Арена"

*FW kids in Altay (ЭфДаблъю кидс ин Элтей")

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