Собирайся, едем в "Сокол". Где интересно отдохнуть зимой в Горном?

Самобытный этнокомплекс позаботится о ваших впечатлениях

19 ноября 2024, 11:45, ИА Амител erid: LjN8K7Rnu

Усадьба "Сокол" в Горном Алтае / Фото предоставлено компанией

Зима – время волшебных пейзажей, уютного отдыха и разнообразного досуга. Что может быть лучше, чем провести это время в окружении природы, покоряя величественные горы на горнолыжном курорте и проживая в настоящем этнокомплексе? Усадьба "Сокол" в Горном Алтае – идеальное место для желающих совместить активный отдых с расслаблением.

Расположенная между Катунью и горным хребтом усадьба раскинулась на просторной территории в четыре гектара. В 18 км от нее – аэропорт Горно-Алтайска, всего в 10 км – игорная зона "Сибирская монета", а в 22 км – ГЛК "Манжерок". Удобное расположение и бесплатный трансфер прямо к подъемнику делают "Сокол" прекрасным местом для знакомства с зимним Алтаем.

Усадьба предлагает отдыхающим:

проживание на любой вкус – от отдельно стоящих деревянных домов в этническом стиле до традиционного аила или бюджетных, но уютных комнат с удобствами на этаже. У каждого дома – мангал и беседка;



от отдельно стоящих деревянных домов в этническом стиле до традиционного аила или бюджетных, но уютных комнат с удобствами на этаже. У каждого дома – мангал и беседка; кулинарные изыски – кафе "Золото Скифов" порадует гостей блюдами из фермерских продуктов, региональных деликатесов и авторской кухней. Здесь можно отметить праздник или организовать корпоративное мероприятие;

русское этноспа – тут и банька на дровах, и молодильный горячий чан, и ледяная купель. В подарок – простыни, веники, травяной чай и мед. А после бани можно отправиться в "Молодильню" – особое помещение для традиционных техник массажа и процедур в фитобочке;



тут и банька на дровах, и молодильный горячий чан, и ледяная купель. В подарок – простыни, веники, травяной чай и мед. А после бани можно отправиться в "Молодильню" – особое помещение для традиционных техник массажа и процедур в фитобочке; контактную частную ферму – там живут козы, барашки, курочки и кролики, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Для гостей проводят экскурсии, дегустации фермерских продуктов в кафе и показывают уход за животными и дойку;

исторические достопримечательности – для отдыхающих в свободном доступе скифский курган (захоронение древнего скифа), шахтный сруб (с места золотодобычи), избушка алтайской бабы Яги, панорамная площадка с беседкой на скале, таинственные лабиринты, традиционные чадыр, юрта и жилище практикующего шамана;

активности и мероприятия – на территории комплекса проходят фестивали, тематические программы и квесты, мастер-классы и кинопоказы, концерты и экскурсии. Для любителей зимних видов спорта предусмотрено специальное помещение для сушки хранения лыж и сноубордов.

Усадьба "Сокол" в Горном Алтае / Фото предоставлены компанией

В этнокомплексе предоставляют экскурсионные услуги и трансфер. Есть бесплатная охраняемая парковка на 22 автомобиля.

Стоимость проживания и активностей в усадьбе "Сокол" приятно порадует. Причем зимой здесь действуют многочисленные акции и специальные предложения.

Усадьба "Сокол"

Адрес: Горный Алтай, Айский тракт, 42

Тел.: +7 (906) 969-46-85

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ИП Кореневская Елена Анатольевна

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