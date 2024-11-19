Собирайся, едем в "Сокол". Где интересно отдохнуть зимой в Горном?
Самобытный этнокомплекс позаботится о ваших впечатлениях
19 ноября 2024, 11:45, ИА Амител erid: LjN8K7Rnu
Зима – время волшебных пейзажей, уютного отдыха и разнообразного досуга. Что может быть лучше, чем провести это время в окружении природы, покоряя величественные горы на горнолыжном курорте и проживая в настоящем этнокомплексе? Усадьба "Сокол" в Горном Алтае – идеальное место для желающих совместить активный отдых с расслаблением.
Расположенная между Катунью и горным хребтом усадьба раскинулась на просторной территории в четыре гектара. В 18 км от нее – аэропорт Горно-Алтайска, всего в 10 км – игорная зона "Сибирская монета", а в 22 км – ГЛК "Манжерок". Удобное расположение и бесплатный трансфер прямо к подъемнику делают "Сокол" прекрасным местом для знакомства с зимним Алтаем.
Усадьба предлагает отдыхающим:
- проживание на любой вкус – от отдельно стоящих деревянных домов в этническом стиле до традиционного аила или бюджетных, но уютных комнат с удобствами на этаже. У каждого дома – мангал и беседка;
- кулинарные изыски – кафе "Золото Скифов" порадует гостей блюдами из фермерских продуктов, региональных деликатесов и авторской кухней. Здесь можно отметить праздник или организовать корпоративное мероприятие;
- русское этноспа – тут и банька на дровах, и молодильный горячий чан, и ледяная купель. В подарок – простыни, веники, травяной чай и мед. А после бани можно отправиться в "Молодильню" – особое помещение для традиционных техник массажа и процедур в фитобочке;
- контактную частную ферму – там живут козы, барашки, курочки и кролики, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Для гостей проводят экскурсии, дегустации фермерских продуктов в кафе и показывают уход за животными и дойку;
- исторические достопримечательности – для отдыхающих в свободном доступе скифский курган (захоронение древнего скифа), шахтный сруб (с места золотодобычи), избушка алтайской бабы Яги, панорамная площадка с беседкой на скале, таинственные лабиринты, традиционные чадыр, юрта и жилище практикующего шамана;
- активности и мероприятия – на территории комплекса проходят фестивали, тематические программы и квесты, мастер-классы и кинопоказы, концерты и экскурсии. Для любителей зимних видов спорта предусмотрено специальное помещение для сушки хранения лыж и сноубордов.
В этнокомплексе предоставляют экскурсионные услуги и трансфер. Есть бесплатная охраняемая парковка на 22 автомобиля.
Стоимость проживания и активностей в усадьбе "Сокол" приятно порадует. Причем зимой здесь действуют многочисленные акции и специальные предложения.
Усадьба "Сокол"
Адрес: Горный Алтай, Айский тракт, 42
Тел.: +7 (906) 969-46-85
"ВКонтакте"
"Телеграм"
Сайт
ИП Кореневская Елена АнатольевнаРеклама
Комментарии в эфире