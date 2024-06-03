Собственники нефтебаз в Ростовской области массово избавляются от своего бизнеса
На продаже оказались сразу несколько объектов ценой в десятки миллионов рублей
03 июня 2024, 19:15, ИА Амител
В Ростовской области на продажу выставили сразу несколько нефтебаз. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на размещенные объявления.
Самая дорогая нефтебаза расположена в населенном пункте Тарасовский. За объект просят 75 млн рублей. На земельном участке в 1 га расположен емкостный парк и офисное помещение площадью 300 квадратных метров.
Другая нефтебаза продается в промзоне Азова. За объект на площади в 0,6 га владелец просит 60 млн рублей.
"Работа нефтебазы основана на обслуживании нефтепродуктами Азовского района и прилегающих районов Краснодарского края, а также объектов потребления г. Ростова-на-Дону – 20 км", – говорится в объявлении.
Самая дешевая нефтебаза продается в Пролетарске – она стоит 15 млн рублей. На объекте есть необходимые насосы и двигатели, небольшой офис, а также лицензия на ведение деятельности.
19:29:13 03-06-2024
Национализировать и точка
23:21:00 03-06-2024
За лям ещё можно подумать ... А так завтра разнесут а ты плати налоги ... Государство решило забить на "защиту"
06:44:31 04-06-2024
У местных либерасты предателей опять праздник))))))
07:50:24 04-06-2024
Грамотно
07:50:50 04-06-2024
А в Киеве ни от чего не избавляются?
09:02:38 04-06-2024
Видимо владельцы нефтебаз что то знают, чего не знаем мы и к этому готовятся.
09:22:59 04-06-2024
Гость (09:02:38 04-06-2024) Видимо владельцы нефтебаз что то знают, чего не знаем мы и к... "Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что регион не должен надеяться на защиту системы ПВО, которая «сегодня решает другие задачи». Вместо этого чиновник призвал местные предприятия и города готовиться к новым атакам самостоятельно." Видимо, владельцы подумали, что такое они не потянут.