Собственники нефтебаз в Ростовской области массово избавляются от своего бизнеса

На продаже оказались сразу несколько объектов ценой в десятки миллионов рублей

03 июня 2024, 19:15, ИА Амител

Трубы нефтезавода / Фото: unsplash.com

В Ростовской области на продажу выставили сразу несколько нефтебаз. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на размещенные объявления.

Самая дорогая нефтебаза расположена в населенном пункте Тарасовский. За объект просят 75 млн рублей. На земельном участке в 1 га расположен емкостный парк и офисное помещение площадью 300 квадратных метров.

Другая нефтебаза продается в промзоне Азова. За объект на площади в 0,6 га владелец просит 60 млн рублей.

"Работа нефтебазы основана на обслуживании нефтепродуктами Азовского района и прилегающих районов Краснодарского края, а также объектов потребления г. Ростова-на-Дону – 20 км", – говорится в объявлении.

Самая дешевая нефтебаза продается в Пролетарске – она стоит 15 млн рублей. На объекте есть необходимые насосы и двигатели, небольшой офис, а также лицензия на ведение деятельности.