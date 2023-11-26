Собянин заявил о попытке массовой атаки беспилотников
На месте падения обломков работают специалисты
26 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке массовой атаки беспилотников на столицу. Об этом он написал в своих соцсетях.
По словам Собянина, беспилотные летательные аппараты сбили в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также БПЛА перехватили в Брянской, Тульской и Калужской областях. Собянин отметил, что все они летели на Москву.
Мэр столицы добавил, что в результате случившегося пострадавших, погибших и серьезных разрушений нет.
На месте падения осколков беспилотников работают специалисты.
11:13:42 26-11-2023
Чтож это за дроны такие что с краины до москвы долетают?
15:32:36 26-11-2023
Гость (11:13:42 26-11-2023) Чтож это за дроны такие что с краины до москвы долетают? ... Запускают их ближе, какие-нибудь утырки украинские.
07:21:42 27-11-2023
Тоже думаю, что скорее всего запускают с территории России. Иначе какой смысл пытаться долго лететь, чтобы упасть без толку. Ведь для них лучше отбомбиться раньше, по приграничным городам. Хотя может для них или Москва или ничего. Тогда может и с Украины долго летят. В приграничных регионах ПВО города накрыла, а они по лесам и полям летят, пока их не заметят