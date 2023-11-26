На месте падения обломков работают специалисты

26 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке массовой атаки беспилотников на столицу. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам Собянина, беспилотные летательные аппараты сбили в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также БПЛА перехватили в Брянской, Тульской и Калужской областях. Собянин отметил, что все они летели на Москву.

Мэр столицы добавил, что в результате случившегося пострадавших, погибших и серьезных разрушений нет.

На месте падения осколков беспилотников работают специалисты.