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Собянин заявил о попытке массовой атаки беспилотников

На месте падения обломков работают специалисты

26 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке массовой атаки беспилотников на столицу. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам Собянина, беспилотные летательные аппараты сбили в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также БПЛА перехватили в Брянской, Тульской и Калужской областях. Собянин отметил, что все они летели на Москву.

Мэр столицы добавил, что в результате случившегося пострадавших, погибших и серьезных разрушений нет.

На месте падения осколков беспилотников работают специалисты.

Москва Происшествия Беспилотники

Комментарии 3

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Гость

11:13:42 26-11-2023

Чтож это за дроны такие что с краины до москвы долетают?

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Гость

15:32:36 26-11-2023

Гость (11:13:42 26-11-2023) Чтож это за дроны такие что с краины до москвы долетают? ... Запускают их ближе, какие-нибудь утырки украинские.

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Гость

07:21:42 27-11-2023

Тоже думаю, что скорее всего запускают с территории России. Иначе какой смысл пытаться долго лететь, чтобы упасть без толку. Ведь для них лучше отбомбиться раньше, по приграничным городам. Хотя может для них или Москва или ничего. Тогда может и с Украины долго летят. В приграничных регионах ПВО города накрыла, а они по лесам и полям летят, пока их не заметят

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