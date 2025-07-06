Соцфонд: средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тысячи рублей

Самая высокая выплата оказалась у жителей Северо-Западного федерального округа

06 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила чуть более 24 тыс. руб. в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Социального фонда России, опубликованные на сайте ведомства.

Согласно данным фонда, средний размер пенсии неработающих пенсионеров на 1 апреля текущего года составил 24 019 руб.

Самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Северо-Западном федеральном округе — 26 988 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 19 709 руб.