Соцфонд: средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 24 тысячи рублей
Самая высокая выплата оказалась у жителей Северо-Западного федерального округа
06 июля 2025, 12:00, ИА Амител
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила чуть более 24 тыс. руб. в месяц по состоянию на 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Социального фонда России, опубликованные на сайте ведомства.
Согласно данным фонда, средний размер пенсии неработающих пенсионеров на 1 апреля текущего года составил 24 019 руб.
Самая высокая средняя пенсия у неработающих пенсионеров в Северо-Западном федеральном округе — 26 988 руб., меньше всего — в Северо-Кавказском федеральном округе, там она составила 19 709 руб.
12:37:08 06-07-2025
Во как! А я дурак ишачил 43 года за пенсию 22 тыс. А оказывается можно было и не работать...
12:58:07 06-07-2025
В Алтайском крае пенсия 14-20 тысяч в основном.
12:58:35 06-07-2025
С каждым годом простой народ России живёт всё лучше живёт всё веселее!Пенсии индексируются щедро для 40 миллионов простых пенсионеров!Которые все вместе живут на 400-600 рублей в день в лучшем случае!Капитализм - самое отвратительное устройство общества. Нет хорошего капитализма вообще, как и хорошего капиталиста в частности. Капитализм бывает иногда упакован в яркую и блестящую обёртку, бывает подкрашен в некие якобы цивилизованные цвета, но его гнилое нутро на все времена остаётся неизменно! Паразитическая система, основанная на тотальном и неуёмном грабеже небольшой кучкой упырей всего остального Российского народа! Проблема в России не в том, что государственный политический строй не может накормить бедных и сделать их жизнь более менее достойной, согласно международных стандартов! А в том , что наши богатые -Элитки- не могут нажраться!!! Ключевая проблема - бедность, нищета, безнадёга. Учёные подчёркивают, что структура российского потребления остаётся архаичной и примитивной. Именно бедность и нищета основной массы населения с одной стороны, а с другой - цинизм и жадность тех, кто контролирует ведущие активы России! Судя по квитанции согласно оплате ЖКХ , из крана у вас течёт "Боржоми", мусор вывозят на "Лексусе", домофон в роуминге, а двор подметает сам глава районной администрации. Академик Лихачёв говорил, что если работающему хватает денег только на еду, ЖКХ и одежду, то цена его труда равна цене труда раба.Вопрос: сколько таких рабов в России в 2025 году приходиться на 75 миллионов трудоспособного населения? У наших элитных топовых -Барыг- нет Родины, у них Родина там ,куда они выводят и прячут свою сверх-прибыль в западные забугорья! Состоятельная Буржуазия - Наш непримиримый враг, ее богатство зиждется на нашей бедности, ее радость - на нашем горе! Этот экономический базис капитализма ничего другого дать нам не может.«Если бы наш Российский псевдо-капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей своих паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала в западные забугорья, а на систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов в современной России! Но тогда и Российский псевдо-капитализм не был бы капитализмом!Чтобы уничтожить кризисы нужно просто уничтожить Российский псевдо-капитализм».
09:11:02 07-07-2025
анатолий (12:58:35 06-07-2025) С каждым годом простой народ России живёт всё лучше живёт вс... Правда подмечено,что у нас в стране псевдо-капитализм.При той же системе экономике ,основанной на истинном ,патриотическом капитализме ,народ живёт ,всё таки получше нашего и пенсии там не чета нашим-статистика об этом говорит.А мы ,почему то ,при огромных природных и иных ресурсах ,не живём ,а прозябаем еле сводя концы с концами.Причину этого я вижу в предательстве нашей номенклатуры ещё горбачёвского периода.Те друзья,видя ,что народ им не верит и не желает жить по их постылым принципам просто сдали страну нашим исконным врагам.Но не просто сдали ,а видно ,с тем условием ,чтобы сохранить свою власть и способствовать грабежу страны,чтобы выполнить условия своих новых хозяев.То есть ,другими словами,колонизировать страну под видом якобы капиталистических реформ,чтобы поработить страну и сохранить своё влияние.Вот поэтому у них там счета,недвижимость ,дети и т. д.Вот поэтому туда текут средства нескончаемым потоком под разного рода предлогами и выдумками.Вот такая разгадка феномена нашего псевдо-капитализма.
13:08:46 06-07-2025
Разбогатели однако 🤔...Куда 24 тысячи девать 🤣?..
13:49:19 06-07-2025
Гость (13:08:46 06-07-2025) Разбогатели однако 🤔...Куда 24 тысячи девать 🤣?..... не переживай, на коммуналку вся уйдет без остатка
13:50:43 06-07-2025
Жалко пенсионеров. На всём экономят. А если родных нет, то вообще жизнь не потянуть с пенсией.
19:49:04 06-07-2025
Спасибо Богу, что Он надоумил меня, как бывало много раз в разных ситуациях, написать дяде Вове, сейчас у меня пенсия почти в два раза больше средней. А говорят, Бога нет. У жены, которая вышла на пенсию, на пять лет раньше, а потом получила вторую пенсию по инвалидности, ниже средней. Жирные тетки ПФ ошкурили хорошо.
22:24:55 06-07-2025
С такой пенсией как раз дорога в рай , по заветам ввп
08:37:51 07-07-2025
Гость (22:24:55 06-07-2025) С такой пенсией как раз дорога в рай , по заветам ввп... Зато поддержка ввп зашкаливает, как говорится на голодный желудок мысли вянут.
09:12:04 07-07-2025
Ну они же повышали пенсионный возраст, чтобы наши пенсионеры могли отдыхать за границей!
12:36:48 07-07-2025
Где мои 4000ру ?????