Сочетание роскоши и мощи. "Альбион-Моторс" приглашает на тест-драйв нового Exeed VX
Записывайтесь уже сейчас и испытайте премиальный внедорожник в городском потоке
25 апреля 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8Jxhds
Откройте для себя новый Exeed VX* – автомобиль, который не просто перевозит вас из точки А в точку Б, а заявляет о вашем статусе. Это сочетание роскоши и мощи, созданное для тех, кто стремится к совершенству. Надежный, уверенный и технологичный. Барнаульский автоцентр "Альбион-Моторс" приглашает автолюбителей на тест-драйв новинки.
Дизайн, который завораживает
Новый Exeed VX выделяется на дороге благодаря своему смелому и элегантному дизайну. Каждая линия и угол отражают инновационный подход к созданию автомобилей. Сидя за рулем VX, вы будете чувствовать себя уверенно. Все взгляды будут прикованы именно к вам.
Технологии, которые впечатляют
С новым Exeed VX вы всегда на шаг впереди. Интеллектуальные системы помощи водителю и передовые технологии обеспечат не только комфорт, но и безопасность на каждом километре пути.
Интерьер нового Exeed VX – это личная зона комфорта водителя. Здесь каждая деталь говорит о роскоши. А поездки становятся истинным удовольствием.
Испытайте мощного красавца на дороге и вы, записывайтесь на тест-драйв.
Центр "Альбион-Моторс"
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел.: +7 (3852) 68-00-68
*Exeed VX ("Иксид ВиИкс")
ООО "Альбион-Моторс"Реклама
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