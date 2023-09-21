Участок уже несколько лет стоит заброшенным

21 сентября 2023, 09:02, ИА Амител















Проект дома на ул. Пушкина, 86 / Фото: проектная мастерская "Алтай"

Рядом с Демидовской площадью в Барнауле (на ул. Пушкина, 86) планируют построить маленький многоквартирный дом. Эскизы здания презентовали на градсовете еще в конце 2021 года, но лишь в середине сентября 2023-го экспертиза выдала положительное заключение проекта. Теперь девелопер может обращаться в мэрию за разрешением на строительство и приступать к работам.

Инвестором проекта выступает ИП Джения Эсма Романовна. Предприниматель зарегистрирован в 2008 году в городе Сочи и работает в сфере аренды и управления недвижимостью (по данным ОКВЭД).

Участок, на котором запроектирован дом, расположен в окружении частного сектора. Площадь территории составляет 7,9 сотки.

Несколько лет назад здесь находилась деревянная двухэтажка. По информации интернет-источников, дом был построен в 1883 году. После сноса ветхого здания территория долгое время никак не использовалась, а потому заросла кустарниками и травой.

Дом спроектирован трехэтажным: сделать здание выше не позволили объекты культурного наследия, расположенные поблизости.

В ЖК запроектировано 12 квартир, шесть из которых – студии (27-28 квадратных метров), три – "евродвушки" (39-40 "квадратов") и три – двухкомнатные квартиры (48-49 "квадратов").

У дома предусмотрели крошечный двор, где разместили площадки для игр детей, спорта, отдыха, а также парковку на два автомобиля. Проект здания приняли со второй попытки на градсовете в декабре 2021-го.

Интересно, что ровно год назад – в сентябре 2022-го – площадку вместе с проектом дома выставляли на продажу за 10 млн рублей.