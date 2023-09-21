Сочинский предприниматель возведет трехэтажный ЖК в историческом центре Барнаула
Участок уже несколько лет стоит заброшенным
21 сентября 2023, 09:02, ИА Амител
Проект дома на ул. Пушкина, 86 / Фото: проектная мастерская "Алтай"
Рядом с Демидовской площадью в Барнауле (на ул. Пушкина, 86) планируют построить маленький многоквартирный дом. Эскизы здания презентовали на градсовете еще в конце 2021 года, но лишь в середине сентября 2023-го экспертиза выдала положительное заключение проекта. Теперь девелопер может обращаться в мэрию за разрешением на строительство и приступать к работам.
Инвестором проекта выступает ИП Джения Эсма Романовна. Предприниматель зарегистрирован в 2008 году в городе Сочи и работает в сфере аренды и управления недвижимостью (по данным ОКВЭД).
Участок, на котором запроектирован дом, расположен в окружении частного сектора. Площадь территории составляет 7,9 сотки.
Несколько лет назад здесь находилась деревянная двухэтажка. По информации интернет-источников, дом был построен в 1883 году. После сноса ветхого здания территория долгое время никак не использовалась, а потому заросла кустарниками и травой.
Дом спроектирован трехэтажным: сделать здание выше не позволили объекты культурного наследия, расположенные поблизости.
В ЖК запроектировано 12 квартир, шесть из которых – студии (27-28 квадратных метров), три – "евродвушки" (39-40 "квадратов") и три – двухкомнатные квартиры (48-49 "квадратов").
У дома предусмотрели крошечный двор, где разместили площадки для игр детей, спорта, отдыха, а также парковку на два автомобиля. Проект здания приняли со второй попытки на градсовете в декабре 2021-го.
Интересно, что ровно год назад – в сентябре 2022-го – площадку вместе с проектом дома выставляли на продажу за 10 млн рублей.
09:10:55 21-09-2023
На дом из 12-ти квартир всего два парковочных места. Гениально
11:50:00 21-09-2023
Гость (09:10:55 21-09-2023) На дом из 12-ти квартир всего два парковочных места. Гениаль... Это места для гостей. Во дворах не должны постоянно стоять автомобили.
13:41:42 21-09-2023
Гость (11:50:00 21-09-2023) Это места для гостей. Во дворах не должны постоянно стоять а... Ладно, гостей больше 2х не приглашать, понятно. А куда деваться жителям? Где они должны ставить свои авто? В соседни х дворах?
14:46:44 21-09-2023
Гость (13:41:42 21-09-2023) Ладно, гостей больше 2х не приглашать, понятно. А куда деват... В гаражи и парковки
19:46:46 21-09-2023
Гость (14:46:44 21-09-2023) В гаражи и парковки... Где же жители найдут гаражи и парковки?))) Ну серьёзно, в радиусе 15км их нет.
09:16:45 21-09-2023
12 квартир на 8 сотках с 2 парковочными местами! Зачем такое принимать?
09:21:07 21-09-2023
12 квартир, парковка на 2 автомобиля... Сочинский вариант?
10:10:01 21-09-2023
Сам дом интересен, однако странное решение распилить его под такое жилье. Мне кажется, интереснее было бы сделать его под большие дорогие квартиры - типа этаж - одна квартира квадратов 200, ну или две по 100, или вообще сделать под апартаменты под найм.
10:47:15 21-09-2023
Эх жаль не Союз, Жилищка, Адалин и т.п они бы на 8-и сотках развернулись на 25 этажей по 10м2
12:48:19 21-09-2023
Маловато квартир, можно было больше нагородить - квадратов по 16.
13:38:38 21-09-2023
народ в Сочи ломится, а сочинский предприниматель к Горному Алтаю поближе?)))
14:48:11 21-09-2023
Поближе-то этот сочень места для стройки не нашел?
09:15:36 22-09-2023
Дом красив! И хоть кто то нормальную этажность делает! На счёт парковки ничего сказать не могу, а так хорош
09:58:37 22-09-2023
Жадные нувориши сносят старый центр и строят свои человейники. Вот так отзываются о Барнауле туристы из других городов : "Город чуть более уютный, чем Новосибирск. Но это от бедности. Главная фишка — провинциальная дореволюционная двухэтажная застройка. Которая горит, гниет и сносится для того, чтобы на ее месте построили очередного керамогранитного урода."
10:38:39 22-09-2023
Больше заборов богу заборов. Еще и сплошным сделайте что бы чернь не мешала.
18:29:02 22-09-2023
Это как она сочинский предприниматель, если ИНН и ОГРНИП Алтайского края (Барнаула)? По данным ФНС она в 2017 г. стала сочинской, до этого 10 лет барнаульской была...