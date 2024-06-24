Сочные блюда с акцентом. Гриль-бар "Топор" приглашает отведать шашлык, антрекот, люля

А еще дарит скидки

24 июня 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KVuyo

Ребра фирменные из меню гриль-бара "Топор" / Фото: topor22.ru

Ммммм, чувствуете этот аппетитный аромат? Нет? Тогда скорее в гриль-бар "Топор" в Барнауле. Там сегодня (и завтра, и послезавтра) подают нежнейшее мясо, сочные овощи и вкусные морепродукты на гриле, пропитанные изысканными армянскими специями. Ну что, звучит вкусно? Не сдерживайте себя – приходите в "Топор" пробовать разные блюда (можно и самовывозом). Или закажите доставку (все доставят в специальных термоупаковках).

Что есть в меню гриль-бара "Топор"?

Гриль-бар радует посетителей богатым ассортиментом блюд из мяса (свинины, курицы, телятины и баранины), морепродуктов и овощей. Также в меню представлены хинкали, салаты, закуски, оригинальные и национальные десерты, такие как пахлава, гата и фирменное пирожное "Топор".

Есть ли там какие-то скидки и акции?

Конечно. Заведение дарит скидку 10% на бизнес-ланч, в день рождения и на самовывоз.

По какому адресу находится бар?

Их два. Оба в Барнауле:

Улица Матросова, 2 / Ленина, 139; Улица Балтийская, 16 (ТЦ "Праздничный").

Кстати, в филиале на Балтийской есть банкетный зал и детская зона.

Блюда из меню гриль-бара "Топор" / Фото: topor22.ru

Не упустите возможность приятно провести время с друзьями, отметить особенный день или просто отдохнуть и поужинать после напряженного дня. А, может, и забежать на бизнес-ланч. Позвольте себе забыть обо всех заботах и насладиться каждым кусочком этого невероятного и сочного шашлыка, антрекота, долмы или креветок на гриле, приготовленных по армянским рецептам с любовью.

Гриль-бар "Топор"

Адреса в Барнауле: ТРЦ "Праздничный", ​ улица Балтийская, 16 ​, 1 этаж; проспект Ленина, 139 ,​ 1 этаж

Тел.: +7 (3852) 53‒23‒53

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