Сочные блюда с акцентом. Гриль-бар "Топор" приглашает отведать шашлык, антрекот, люля
А еще дарит скидки
24 июня 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KVuyo
Ммммм, чувствуете этот аппетитный аромат? Нет? Тогда скорее в гриль-бар "Топор" в Барнауле. Там сегодня (и завтра, и послезавтра) подают нежнейшее мясо, сочные овощи и вкусные морепродукты на гриле, пропитанные изысканными армянскими специями. Ну что, звучит вкусно? Не сдерживайте себя – приходите в "Топор" пробовать разные блюда (можно и самовывозом). Или закажите доставку (все доставят в специальных термоупаковках).
Что есть в меню гриль-бара "Топор"?
Гриль-бар радует посетителей богатым ассортиментом блюд из мяса (свинины, курицы, телятины и баранины), морепродуктов и овощей. Также в меню представлены хинкали, салаты, закуски, оригинальные и национальные десерты, такие как пахлава, гата и фирменное пирожное "Топор".
Есть ли там какие-то скидки и акции?
Конечно. Заведение дарит скидку 10% на бизнес-ланч, в день рождения и на самовывоз.
По какому адресу находится бар?
Их два. Оба в Барнауле:
- Улица Матросова, 2 / Ленина, 139;
- Улица Балтийская, 16 (ТЦ "Праздничный").
Кстати, в филиале на Балтийской есть банкетный зал и детская зона.
Не упустите возможность приятно провести время с друзьями, отметить особенный день или просто отдохнуть и поужинать после напряженного дня. А, может, и забежать на бизнес-ланч. Позвольте себе забыть обо всех заботах и насладиться каждым кусочком этого невероятного и сочного шашлыка, антрекота, долмы или креветок на гриле, приготовленных по армянским рецептам с любовью.
Гриль-бар "Топор"
Адреса в Барнауле: ТРЦ "Праздничный", улица Балтийская, 16, 1 этаж; проспект Ленина, 139, 1 этаж
Тел.: +7 (3852) 53‒23‒53
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