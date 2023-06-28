Жительница Барнаула поделилась полезными лайфхаками при посещении главного выпускного страны

28 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Алые паруса / Фото: Юлия Корчагина

В ночь с 24 на 25 июня в Санкт-Петербурге отгремел самый красивый праздник выпускников в нашей стране – "Алые паруса". В самую белую петербургскую ночь мосты и набережные Северной столицы становятся роскошным партером под открытым небом для всех желающих ощутить атмосферу праздника здесь и сейчас. Ежегодно это событие собирает в акватории Невы до 1,5 млн человек со всего мира. Точнее – собирало. В 2023 году территория по маршруту следования брига "Россия" буквально за пару часов до праздника подверглась зачистке от бесплатных зрителей. Впервые в истории праздника (судя по отзывам коренных петербуржцев) людей буквально выставили с набережных Невы отряды полиции и Росгвардии. В то время как обладателям заветных билетов гостеприимно отворялись любые заслоны. Жительнице Барнаула Юлии Корчагиной одной из немногих повезло увидеть знаменитый бриг под алыми парусами. Она рассказала, как проходил мятежный выпускной, и стоит ли вообще эта овчинка выделки.

Чем так манят "Алые паруса"

– Это не просто грандиозное шоу, сочетающее многочасовой концерт популярных исполнителей и праздничный салют. "Алые паруса" – это, прежде всего, символ. Символ мечты, веры и надежды, которые становятся реальностью лишь для тех, кто терпелив и настойчив в своих устремлениях.

Я много раз смотрела "Паруса" по телевизору – невероятное, завораживающее зрелище, от которого мурашки по коже. Ты словно переносишься во времена своей юности, когда за спиной волшебные крылья, а впереди видятся только лучшие возможности и перспективы.

В этом году фестиваль "Алые паруса" отмечал свой 55-летний юбилей, шоу обещало быть особенно грандиозным, поэтому когда в нашей семье встал вопрос о летнем путешествии, сомнений не было – только в Питер!

Мы понимали, что попасть на концерт на Дворцовой площади не удастся – вход туда открыт только для выпускников Санкт-Петербурга и отличившихся ребят из регионов по особым пригласительным билетам, дизайн которых меняется ежегодно и держится в строжайшем секрете. Нашей целью, как и для сотен тысяч других туристов, стал символичный проход брига под алыми парусами и пиротехническое шоу.

Генеральная репетиция

– Еще до праздника проводятся репетиции с интервалом в несколько дней – информацию о датах их проведения можно заранее найти в интернете. Ориентировочно начинаются они в восемь вечера и длятся примерно до четырех часов утра.

На репетициях проход парусника можно увидеть несколько раз (во время самого шоу корабль проходит по маршруту единожды), во время каждого из них разворачивается все больше парусов, и на последних проходах бриг раскрывается в полном своем великолепии.

Также во время репетиций можно увидеть элементы светового шоу и услышать, под какую музыку пойдет парусник на празднике. Но самое главное – только во время прогонов вы сможете полюбоваться бригом с Дворцовой набережной, а именно с нее отрывается лучший вид на корабль.

Накануне самого праздника проводится последняя, генеральная репетиция. Несмотря на перспективу двух подряд бессонных ночей, мы решили не упускать такую возможность – и, как оказалось, решение это было правильным. Но когда к восьми вечера мы добрались до места назначения – одними из первых, как мы наивно думали, – оказалось, что в первые ряды Дворцовой набережной уже не попасть. Помимо козырных мест возле гранитных ограждений, люди оккупировали любые мало-мальски возвышенные локации. Например, неподалеку от нас группа из шести человек взгромоздилась на штабель каких-то пиломатериалов, вероятно, приготовленных организаторами для нужд праздника.

Мы с детьми заняли второй ряд. Ждали около двух часов, все это время организаторы развлекали толпу всем известными и всеми любимыми песнями. Из репродукторов по кругу лились "Седая ночь", "Мир непрост", "Песня не прощается с тобой" и "С чего начинается Родина" – именно под нее пройдет парусник в ночь самого праздника.

Первый проход начался около десяти часов вечера. На фоне заката фантастически выглядели зажженные по такому случаю ростральные колонны. Во время первого прохода все паруса на бриге были собраны – мы даже расстроились, ведь ждали от генеральной репетиции практически аналога шоу за исключением фейерверка.

По завершении первого прохода многие стали расходиться, освободив места у гранитных ограждений. Но буквально через 15 минут вновь заиграла музыка, и вскоре показался корабль – паруса на нем уже были наполовину расправлены, и мы смогли полюбоваться прекрасным зрелищем и сделать классные фото.

Дальше мы ждать уже не стали, хотя, как рассказывали позже очевидцы, в последние проходы на фоне ночной Невы парусник показал себя во всей красе.

Обломанные паруса

– В день самого праздника для просмотра шоу мы выбрали Мытнинскую набережную, а в качестве альтернативы держали в уме прилегающий к ней Биржевой мост – эта локация на большинстве сайтов была заявлена как лучший из доступных для бесплатного посещения видов. И это действительно было бы так, если бы не дальнейшие события.

Тут важно отметить, что прямо по центру Мытнинской набережной стоит огромный трехэтажный корабль-ресторан "Магадан" знаменитого ресторатора Аркадия Новикова. Он "отхватывает" у набережной приличный кусок, для обзора Невы остаются небольшие участки справа и слева от корабля.

Мы прибыли на место назначения в начале шестого вечера и спокойно расположились на набережной справа от "Магадана" – оттуда открывается превосходный вид на Неву, Дворцовую набережную и Эрмитаж. И хотя до начала шоу оставалось еще более семи часов, мы были далеко не первыми – некоторые люди приехали еще раньше.

Бывалые петербуржцы захватили с собой раскладные стулья: ждать проще, да и в случае чего на них можно встать. И тут началось то, чего не ждали. Около десяти часов вечера на набережной появились отряды Росгвардии и полиции с требованием освободить набережную. Возмущению людей, просидевших под палящим солнцем несколько часов, не было предела. Негодовали не только туристы, преодолевшие ради "Парусов" тысячи километров, но и коренные петербуржцы – такое, по их словам, было впервые в истории праздника.

"Это ужасно! Приехали на "Алые паруса" в Питер, а пролетаем, как фанера над Парижем?!" – пыталась оспорить силовиков какая-то женщина.

По официальной версии людей в форме, набережную освобождали временно в связи с тем, чтобы провести досмотр территории с собаками и пропустить людей через металлоискатель – в интересах нашей же безопасности. Однако ни собак, ни рамок нигде не было видно. А между тем каждый понимал: стоит уйти, и шансы вновь занять хорошее место сильно сократятся.

Противостояние длилось около двух часов. Кстати, в глазах большинства военных читалось искреннее сочувствие, а двое из них даже посоветовали поискать другое место для просмотра.

Мы поняли, что вернуться на набережную нам никто уже не позволит, равно как и нет смысла идти на другие набережные по маршруту следования парусника: слух о том, что их зачистили еще раньше, подтверждал и зеленый цвет на карте "Дубль Гис". Красной пробкой горела только наша Мытнинская, на которой народ из последних сил пытался удерживать рубежи.

К полуночи большинство людей покинули набережную – кто-то со скандалом, кто-то в слезах, кто-то с обреченным смирением. Мы же, воспользовавшись замешательством, перелезли через металлический заборчик в кустах и втиснулись в небольшую группу оставшихся людей, намертво державших оборону слева от "Магадана". И то ли потому, что набережная была уже свободна, и очевидных угроз безопасности не представлялось, то ли из жалости – но нашей небольшой кучке официально разрешили смотреть шоу отсюда.

Теперь мы стояли лишь во втором ряду, ни места разворота парусника, ни огней ростральных колонн отсюда видно не было – все это заслонял собой мощный корпус "Магадана".

Ровно в 00:40 смолк концерт на Дворцовой площади, выпускники переместились к Неве, и бриг под алыми парусами величаво прошел под аккомпанемент песни "С чего начинается Родина" в исполнении Шамана – в этот момент он находился на самом корабле.

Грандиозный салют гремел целых 20 минут – невероятная завораживающая красота. Красота – символ: надежд, мечтаний и будущих побед, которые обязательно ждут впереди тех, кто к ним стремится.

А наша маленькая победа уже состоялась: наша мечта увидеть "Алые паруса" и загадать заветное желание – сбылась. Мечтайте и вы.

Вместо послесловия. Мы так и не поняли, с чем был связан разгон людей с набережных Невы. Официально никакой информации по этому поводу представлено не было. И хотя я понимаю, что "Алые паруса" – это праздник питерских выпускников, для них он был задуман, для них организуется и финансируется правительством Северной столицы, однако на протяжении многих лет он был народным праздником, одним из символов города, ради которого сюда ехали туристы со всего мира.

Интересно то, что ровно в то же время, пока бесплатных зрителей "безопасности ради" теснила полиция, на набережную в сторону Петропавловской крепости свободно проходили люди с билетами – их никто никак не досматривал. Также с распростертыми объятиями персональные менеджеры встречали гостей "Магадана", в котором стоимость столика на этот вечер по слухам доходила до 70-100 тыс. рублей.

Как посмотреть "Алые паруса" вживую и бесплатно

1. Не пожалейте времени и сил и обязательно посетите генеральную репетицию накануне праздника. Смотрите ее с Дворцовой набережной: каждый год маршрут следования брига меняется, неизвестно, с какой стороны он пойдет, и в какой точке будет разворачиваться, но Дворцовую он захватит гарантированно.

Кстати, отсутствие фейерверка во время генеральной репетиции – это, скорее, плюс, чем минус: дым от салютов не скрывает парусник, а значит, вид (и фото) будут превосходными.

2. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места. Через пару дней вы отоспитесь, и от усталости не останется и следа, а впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь.

3. Обязательно берите с собой теплую одежду, зонт или дождевик. Погода в Питере переменчива настолько, что выйти из дома вы можете жарким летом, а закончить праздничную ночь промозглой осенью. Ну и не стоит говорить о том, что перекус и вода сделают часы ожидания заметно приятнее.

4. Метро в ночь "Алых парусов" работает круглосуточно.

5. Судя по отзывам бывалых, покупать билеты на "Алые паруса" у многочисленных фирм, обещающих просмотр шоу с крыш, бортов катеров и так далее – большой риск. Определить статус официального партнера человеку с улицы невозможно. Нет никакой гарантии, что доступ к просмотру не будет также внезапно перекрыт всем этим фирмам, как и нам.

6. Может показаться, что "Алые паруса" по телевизору куда более фееричны, чем вживую. Там для вас работает целая профессиональная команда, съемка ведется свыше чем с 50 наиболее выигрышных локаций. С набережной вы увидите лишь общий образ. Но атмосферу живого праздника, ощущение единства и сопричастности не сравнить ни с чем. Хотя бы раз в жизни это нужно испытать обязательно.