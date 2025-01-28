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Социалистки России готовятся решать проблемы многодетных семей и участвовать в выборах

Депутат АКЗС Евгения Боровикова представила Алтайский край на заседании СДСЖР, где обсудили планы на 2025 год

28 января 2025, 17:05, ИА Амител

Заседание Президиума и Контрольной ревизионной комиссии СДСЖР / Фото: spravedlivo.ru
Заседание Президиума и Контрольной ревизионной комиссии СДСЖР / Фото: spravedlivo.ru

24-25 января прошло совместное заседание президиума и контрольной ревизионной комиссии Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР). Участницы подвели итоги работы за 2024 год, утвердили планы на 2025-й, а также обсудили участие в выборах, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября. Алтайский край на мероприятии представляла депутат АКЗС и член президиума СДСЖР Евгения Боровикова.

Итоги года и планы на будущее

На заседании участницы утвердили новое положение о контрольной ревизионной комиссии, проанализировали достижения 2024 года и наметили основные направления работы движения в текущем году. Одним из ключевых вопросов стало проведение в марте форума Социал-демократического союза женщин России в Алтайском крае.

Евгения Боровикова отметила, что форум станет площадкой для обсуждения законодательных проблем, связанных с многодетными семьями. Цель – не только обменяться опытом с коллегами из других регионов, но и выслушать самих женщин: что им нужно, с какими трудностями они сталкиваются, какую помощь получают.

"К мероприятию мы уже активно готовимся и с радостью ждем однопартийцев у себя в регионе", – поделилась депутат.

Евгения Боровикова / Фото: spravedlivo.ru

Участие в выборах

Особое внимание на заседании уделили предстоящим выборам. Жители регионов будут выбирать губернаторов, депутатов различных уровней власти.

Социалистки планируют активно участвовать в избирательных кампаниях как кандидаты, политтехнологи и руководители штабов. В Алтайском крае избиратели смогут проголосовать, например, за депутата Госдумы по Бийскому одномандатному округу № 41.

"Будем активно работать и бороться за справедливость с новыми силами!" – подчеркнула Евгения Боровикова.

Заседание показало, что Социал-демократический союз женщин России активно готовится к ключевым событиям года, объединяя усилия для решения актуальных проблем и участия в общественно-политической жизни страны.

Комментарии 10

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эстет

17:27:16 28-01-2025

красивые

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Гость

18:18:17 28-01-2025

эстет (17:27:16 28-01-2025) красивые... Кому и кобыла невеста

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Гость

20:26:54 28-01-2025

эстет (17:27:16 28-01-2025) красивые... )))) Вот потому и активистки.

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Гость

18:09:22 28-01-2025

Серьезно? Впрочем, чем бы дитя не тешилось лишь бы со спичками не игралось.

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Да

20:15:31 28-01-2025

Молодцы женщины. Объеденяетесь вовлекайте больше женщин. Женщине присуще качества созидания. Женщина мать хранительница семейного очага. Давайте своей инициативой, работоспособностью докажем на деле на что способны женщины. Наведем порядок в первую очередь в своём городе. А потом и дальше.....

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Гость

20:54:41 28-01-2025

Да (20:15:31 28-01-2025) Молодцы женщины. Объеденяетесь вовлекайте больше женщин. Жен... Да??? Сейчас это только разрушение. Семей, отношений, всего вокруг себя. Ни на что они не способны. Сеять сумятицу, собирать сплетни, убивать все вокруг!

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Гость

08:29:55 29-01-2025

Гость (20:54:41 28-01-2025) Да??? Сейчас это только разрушение. Семей, отношений, всего ... Боровикова хорошо кушает. да и остальные неплохо.

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Гость

10:47:47 29-01-2025

Да (20:15:31 28-01-2025) Молодцы женщины. Объеденяетесь вовлекайте больше женщин. Жен... Прежде чем наводить порядок в городе может попробовать в начале что-нибудь не столь амбмциозное? Ну например навести порядок в своей сумочке?

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Гость

20:56:56 28-01-2025

Женщина мать хранительница семейного очага.-------- вот вот. Пусть лучше идут рожают, рожают и еще раз рожают. А в парламент и без них много желающих залезть))

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Гость

07:09:18 29-01-2025

Социалистки России --- не социалистки, а социал-демократки, это немножко другое. В Германии в 1930-е была национал-социалистическая рабочая партия, они коммунистов расстреливали

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