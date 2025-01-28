Социалистки России готовятся решать проблемы многодетных семей и участвовать в выборах
Депутат АКЗС Евгения Боровикова представила Алтайский край на заседании СДСЖР, где обсудили планы на 2025 год
28 января 2025, 17:05, ИА Амител
24-25 января прошло совместное заседание президиума и контрольной ревизионной комиссии Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР). Участницы подвели итоги работы за 2024 год, утвердили планы на 2025-й, а также обсудили участие в выборах, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября. Алтайский край на мероприятии представляла депутат АКЗС и член президиума СДСЖР Евгения Боровикова.
Итоги года и планы на будущее
На заседании участницы утвердили новое положение о контрольной ревизионной комиссии, проанализировали достижения 2024 года и наметили основные направления работы движения в текущем году. Одним из ключевых вопросов стало проведение в марте форума Социал-демократического союза женщин России в Алтайском крае.
Евгения Боровикова отметила, что форум станет площадкой для обсуждения законодательных проблем, связанных с многодетными семьями. Цель – не только обменяться опытом с коллегами из других регионов, но и выслушать самих женщин: что им нужно, с какими трудностями они сталкиваются, какую помощь получают.
"К мероприятию мы уже активно готовимся и с радостью ждем однопартийцев у себя в регионе", – поделилась депутат.
Участие в выборах
Особое внимание на заседании уделили предстоящим выборам. Жители регионов будут выбирать губернаторов, депутатов различных уровней власти.
Социалистки планируют активно участвовать в избирательных кампаниях как кандидаты, политтехнологи и руководители штабов. В Алтайском крае избиратели смогут проголосовать, например, за депутата Госдумы по Бийскому одномандатному округу № 41.
"Будем активно работать и бороться за справедливость с новыми силами!" – подчеркнула Евгения Боровикова.
Заседание показало, что Социал-демократический союз женщин России активно готовится к ключевым событиям года, объединяя усилия для решения актуальных проблем и участия в общественно-политической жизни страны.
17:27:16 28-01-2025
красивые
18:18:17 28-01-2025
эстет (17:27:16 28-01-2025) красивые... Кому и кобыла невеста
20:26:54 28-01-2025
эстет (17:27:16 28-01-2025) красивые... )))) Вот потому и активистки.
18:09:22 28-01-2025
Серьезно? Впрочем, чем бы дитя не тешилось лишь бы со спичками не игралось.
20:15:31 28-01-2025
Молодцы женщины. Объеденяетесь вовлекайте больше женщин. Женщине присуще качества созидания. Женщина мать хранительница семейного очага. Давайте своей инициативой, работоспособностью докажем на деле на что способны женщины. Наведем порядок в первую очередь в своём городе. А потом и дальше.....
20:54:41 28-01-2025
Да (20:15:31 28-01-2025) Молодцы женщины. Объеденяетесь вовлекайте больше женщин. Жен... Да??? Сейчас это только разрушение. Семей, отношений, всего вокруг себя. Ни на что они не способны. Сеять сумятицу, собирать сплетни, убивать все вокруг!
08:29:55 29-01-2025
Гость (20:54:41 28-01-2025) Да??? Сейчас это только разрушение. Семей, отношений, всего ... Боровикова хорошо кушает. да и остальные неплохо.
10:47:47 29-01-2025
Да (20:15:31 28-01-2025) Молодцы женщины. Объеденяетесь вовлекайте больше женщин. Жен... Прежде чем наводить порядок в городе может попробовать в начале что-нибудь не столь амбмциозное? Ну например навести порядок в своей сумочке?
20:56:56 28-01-2025
Женщина мать хранительница семейного очага.-------- вот вот. Пусть лучше идут рожают, рожают и еще раз рожают. А в парламент и без них много желающих залезть))
07:09:18 29-01-2025
Социалистки России --- не социалистки, а социал-демократки, это немножко другое. В Германии в 1930-е была национал-социалистическая рабочая партия, они коммунистов расстреливали