Социалистки России готовятся решать проблемы многодетных семей и участвовать в выборах

Депутат АКЗС Евгения Боровикова представила Алтайский край на заседании СДСЖР, где обсудили планы на 2025 год

28 января 2025, 17:05, ИА Амител

Заседание Президиума и Контрольной ревизионной комиссии СДСЖР / Фото: spravedlivo.ru

24-25 января прошло совместное заседание президиума и контрольной ревизионной комиссии Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР). Участницы подвели итоги работы за 2024 год, утвердили планы на 2025-й, а также обсудили участие в выборах, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября. Алтайский край на мероприятии представляла депутат АКЗС и член президиума СДСЖР Евгения Боровикова.

Итоги года и планы на будущее

На заседании участницы утвердили новое положение о контрольной ревизионной комиссии, проанализировали достижения 2024 года и наметили основные направления работы движения в текущем году. Одним из ключевых вопросов стало проведение в марте форума Социал-демократического союза женщин России в Алтайском крае.

Евгения Боровикова отметила, что форум станет площадкой для обсуждения законодательных проблем, связанных с многодетными семьями. Цель – не только обменяться опытом с коллегами из других регионов, но и выслушать самих женщин: что им нужно, с какими трудностями они сталкиваются, какую помощь получают.

"К мероприятию мы уже активно готовимся и с радостью ждем однопартийцев у себя в регионе", – поделилась депутат.

Евгения Боровикова / Фото: spravedlivo.ru

Участие в выборах

Особое внимание на заседании уделили предстоящим выборам. Жители регионов будут выбирать губернаторов, депутатов различных уровней власти.

Социалистки планируют активно участвовать в избирательных кампаниях как кандидаты, политтехнологи и руководители штабов. В Алтайском крае избиратели смогут проголосовать, например, за депутата Госдумы по Бийскому одномандатному округу № 41.

"Будем активно работать и бороться за справедливость с новыми силами!" – подчеркнула Евгения Боровикова.

Заседание показало, что Социал-демократический союз женщин России активно готовится к ключевым событиям года, объединяя усилия для решения актуальных проблем и участия в общественно-политической жизни страны.