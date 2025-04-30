Социалисты помогают алтайским студентам смоделировать будущее мировой политики

В АлтГУ при поддержке партии "Справедливая Россия — За правду" стартовала дипломатическая игра

30 апреля 2025, 11:40, ИА Амител

Представители реготделения партии "Справедливая Россия — За правду" / Фото: altai.spravedlivo.ru

С 28 по 30 апреля в Алтайском госуниверситете проходит игра "Евразийская модель международных организаций". В течение трех дней участники будут работать над решением глобальных проблем современности, а также анализировать события прошлого с нового ракурса. Освещать обсуждения делегатов будут игроки, которые примут на себя роль журналистов ведущих мировых СМИ.

Проект поддержали депутат Госдумы и председатель Совета реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев, а также депутат Барнаульской гордумы Степан Лютов. Непосредственное участие в организации принимают зампредседателя "Молодежи Справедливой России" юрист РО партии Юрий Майер, который играет роль эксперта БРИКС, и пресс-секретарь реготделения партии Елизавета Тюпенкова, сопредседатель БРИКС.

Представители реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" / Фото: altai.spravedlivo.ru

Моделирование работы международных организаций включает три ключевых комитета:

Генеральная Ассамблея ищет пути урегулирования конфликта в Мьянме;

Совет Безопасности пытается предотвратить Боснийский кризис 1996 года;

БРИКС обсуждает энергетическую безопасность и цены на углеводород.

Освещать события будут "корреспонденты" ведущих мировых СМИ:

"Интерфакс";

"Синьхуа";

Reuters*;

Le Figaro*;

ТАСС.

Церемонию открытия проекта посетила депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова, которая поздравила участников с началом проекта. В своем обращении она пожелала удачи и успешной работы.

"Я сама выпускница факультета политических наук и таких форумов в наше время не было. Очень рада, что у вас есть возможность попробовать себя в роли международного дипломата не только на парах, но и в рамках такого масштабного проекта", – отметила депутат.

И подчеркнула, что политика бывает сложной, но у участников есть шанс сделать ее конструктивной, честной и справедливой.

*Reuters ("Рейтерс"); Le Figaro ("Ле Фигаро")