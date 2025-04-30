Социалисты помогают алтайским студентам смоделировать будущее мировой политики
В АлтГУ при поддержке партии "Справедливая Россия — За правду" стартовала дипломатическая игра
30 апреля 2025, 11:40, ИА Амител
С 28 по 30 апреля в Алтайском госуниверситете проходит игра "Евразийская модель международных организаций". В течение трех дней участники будут работать над решением глобальных проблем современности, а также анализировать события прошлого с нового ракурса. Освещать обсуждения делегатов будут игроки, которые примут на себя роль журналистов ведущих мировых СМИ.
Проект поддержали депутат Госдумы и председатель Совета реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев, а также депутат Барнаульской гордумы Степан Лютов. Непосредственное участие в организации принимают зампредседателя "Молодежи Справедливой России" юрист РО партии Юрий Майер, который играет роль эксперта БРИКС, и пресс-секретарь реготделения партии Елизавета Тюпенкова, сопредседатель БРИКС.
Моделирование работы международных организаций включает три ключевых комитета:
- Генеральная Ассамблея ищет пути урегулирования конфликта в Мьянме;
- Совет Безопасности пытается предотвратить Боснийский кризис 1996 года;
- БРИКС обсуждает энергетическую безопасность и цены на углеводород.
Освещать события будут "корреспонденты" ведущих мировых СМИ:
- "Интерфакс";
- "Синьхуа";
- Reuters*;
- Le Figaro*;
- ТАСС.
Церемонию открытия проекта посетила депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова, которая поздравила участников с началом проекта. В своем обращении она пожелала удачи и успешной работы.
"Я сама выпускница факультета политических наук и таких форумов в наше время не было. Очень рада, что у вас есть возможность попробовать себя в роли международного дипломата не только на парах, но и в рамках такого масштабного проекта", – отметила депутат.
И подчеркнула, что политика бывает сложной, но у участников есть шанс сделать ее конструктивной, честной и справедливой.
*Reuters ("Рейтерс"); Le Figaro ("Ле Фигаро")
13:12:51 30-04-2025
дети играюца...