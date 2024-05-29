Социалисты посетили села Шелаболихинского района и выявили массу проблем

Жители обратились к Александру Терентьеву по поводу грязной воды, убитых дорог и недоступной медпомощи

29 мая 2024, 13:40, ИА Амител

Общественный прием сельчан Шелаболихинского района / Фото: "Справедливая Россия"

В Шелаболихинском районе прошел прием Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева. С 24 по 25 мая глава его приемной Оксана Молодых побывала в селах Крутишка, Киприно, Ильинка и Иня. С проблемами обратились более 20 человек.

Жители села Крутишка жаловались на медицину, водоснабжение и дороги. Сейчас амбулатория Крутишки обслуживает четыре села (около 1600 человек). Раньше можно было попасть на прием по живой очереди, теперь нужно записываться через районную регистратуру. Это усложняет процесс и увеличивает время ожидания медпомощи. Александр Терентьев попытается вернуть удобный для людей вариант записи к врачам через Минздрав. Проблемы есть и с прохождением социальной экспертизы для получения группы инвалидности. Депутат поставит вопрос об изменении актов, если они предписывают странную маршрутизацию тяжелобольных.

Жалуются люди и на качество воды. Часть водопровода заменили в прошлом году, но многие трубы все еще изношены. Александр Терентьев узнает у главы района и профильного министерства, когда планируют возобновить ремонт водопровода.

Много претензий было к местным дорогам. Несколько лет назад асфальт на некоторых участках улицы сняли, а затем восстановили лишь частично. Люди не понимают, зачем это сделали, ведь состояние дороги стало хуже. Также их беспокоит участок длиной 2,5 км, по которому ездит школьный автобус. Депутат выяснит судьбу этого отрезка у главы района.

Общественный прием сельчан Шелаболихинского района / Фото: "Справедливая Россия"

Жители Киприно обратились в приемную с просьбой помочь решить проблемы местного клуба. Терентьев планирует направить запрос главе района и Минкультуры края. Также в селе нет газа, этот вопрос депутат задаст министерству ЖКХ. Сельчане жаловались на высокие цены в магазине, плохие дороги и недоступную медпомощь. Они считают, что проблемы связаны с нехваткой врачей и оптимизацией медучреждений. Через депутатский запрос Александр Терентьев попробует помочь разобраться.

Жители Ильинки пожаловались на незаконный слив канализационных вод, отсутствие мобильной связи, проблемы с обеспечением льготной древесиной и по аналогии с соседями – грязную воду и плохие дороги.

Общественный прием сельчан Шелаболихинского района / Фото: "Справедливая Россия"

А жители села Иня были в принципе рады визиту представителей депутата, которые приплыли к ним на лодке (иначе туда сейчас просто не добраться). Александр Терентьев готовит запросы в различные инстанции по актуальным проблемам населенного пункта. Один из них касается возврата денег за ваучеры, другой – строительства нового здания почты, а также возведение или ремонт школы, третий – ремонта пожарной части. Сельчане также выразили опасения по поводу сокращения свободных пастбищ из-за аренды земель и рассказали о проблемах с медобслуживанием, водой, освещением и состоянием памятников ветеранам ВОВ.

Специалисты Общественной приемной Александра Терентьева помогли людям составить заявления по некоторым проблемам, взяли в работу остальные вопросы, провели разъяснения и консультации.