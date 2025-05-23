Социалисты предлагают освободить от налогов садовые дома для льготных категорий граждан

Речь идет о постройках площадью более 50 кв. м

23 мая 2025, 19:00, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" выдвинула инициативу, направленную на поддержку социально уязвимых слоев населения. Социалисты предлагают расширить действующие налоговые льготы, распространив их на садовые дома площадью более 50 квадратных метров. Законопроект уже направили на рассмотрение в Государственную Думу.

В российском налоговом законодательстве прописан перечень льготных категорий граждан, которые освобождены от уплаты налога на один объект недвижимости. В этот список входят, например, ветераны, инвалиды, пенсионеры и другие социально уязвимые слои населения. Однако существующие нормы не учитывают особенности садовых домов, которые для многих становятся основным или единственным жильем.

"Но проблема в том, что на садовые дома площадью более 50 кв. метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется", – подчеркнул председатель СРЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, из-за этого пенсионеры, инвалиды и люди с низкими доходами вынуждены платить налог на такую недвижимость, что увеличивает их финансовую нагрузку.

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс позволят учитывать реальные жизненные ситуации многих граждан. Особенно это важно для тех, кто использует садовый дом не для сезонного отдыха, а как постоянное жильё или для ведения подсобного хозяйства, что часто становится существенной поддержкой для семей с ограниченными средствами.

"Освобождение от налога на садовые дома для льготных категорий граждан – шаг к социальной справедливости", – отметил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

И добавил, что для многих людей садовый участок – это не просто дача, а важное подспорье в непростой жизненной ситуации. По его мнению, законопроект поможет снизить налоговую нагрузку на наиболее уязвимые категории населения и окажет им реальную поддержку.