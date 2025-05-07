Социалисты предлагают расширить поддержку чернобыльцев в Алтайском крае

Это восстановит справедливость между всеми гражданами, которые пострадали от радиации

07 мая 2025, 11:30, ИА Амител

Знак радиации / Фото: rawpixel.com / freepik.com

Лица, пострадавшие от радиации из-за испытаний на Семипалатинском полигоне и аварии на Чернобыльской АЭС, получают федеральные льготы. Однако на региональном уровне есть дисбаланс: если "семипалатинцы" могут оформить звания "Ветеран труда", "Ветеран труда Алтайского края" и "Труженик тыла", то чернобыльцы такой возможности лишены.

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском краевом Заксобрании выступила с инициативой исправить эту ситуацию. Парламентарии подготовили поправки в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов", которые планируют рассмотреть на ближайших сессиях.

"Депутаты нашей фракции получают массу обращений от граждан, пострадавших от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые недовольны сложившейся ситуацией", – отметил руководитель фракции СРЗП в АКЗС Александр Молотов.

Он пояснил, что, руководствуясь принципами социальной справедливости и уважения к пострадавшим, фракция предлагает предоставить чернобыльцам те же региональные преференции, что и "семипалатинцам".

Согласно данным Социального фонда России, в Алтайском крае зарегистрировано 1502 человека, имеющих статус чернобыльца. Ежемесячные расходы на одного ветерана труда (включая выплаты и компенсации ЖКУ) составляют порядка 2,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования инициативы, по прогнозам, достигнет 45 млн рублей в год, начиная с 2026 года, но будет постепенно снижаться из-за естественного уменьшения числа льготников.

Законопроект отправили в правительство Алтайского края, сейчас документ находится на рассмотрении.

Фото: freepik.com