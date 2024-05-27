Социалисты предложили давать молодым семьям льготные займы на жилье

В партии уверены, что жилищный вопрос сильно тормозит демографию

27 мая 2024, 17:35, ИА Амител

Дети. Детский сад / Фото: freepik

"Справедливая Россия – За правду" разработала новый законопроект для повышения рождаемости. Партия предлагает давать молодым семьям льготные займы на жилье, а молодым многодетным семьям – позволить брать ипотеку и вовсе без процентов.

Проект закона "О дополнительных мерах поддержки молодых семей" уже внесли в Госдуму. В документе предлагается сделать кредит на жилье по ставке не выше 5%, чтобы поддержать молодые семьи (если родители не старше 35 лет, а ребенку не более 18 лет). А многодетным молодым (трое и более детей) выдавать беспроцентные жилищные ссуды со сроком погашения до 25 лет.

В правительстве сочли инициативу избыточной. Однако предложения полностью соответствуют стратегическим задачам, поставленным президентом России в послании и указе о национальных целях, заявил лидер партии Сергей Миронов.

"Наверно, ни для кого не секрет, насколько сегодня вырос возраст первородящих женщин – ближе к 30, а то и больше. И самым частым ответом молодых пар, почему не рожаете детей – "негде жить". А для молодых семей ипотека в нынешнем виде особенно недоступна. Не сложно сделать вывод, что один из главных "тормозов" для рождения детей – это жилищный вопрос", – добавил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Он задается вопросом: власть не видит проблему или не желает ее признать. Но факт остается фактом, будь у молодых семей возможность при реальной государственной поддержке приобрести "свой угол", демография получила бы другую динамику", подчеркивает Терентьев.

Социалисты рассчитывают, что с учетом поручений главы государства думское большинство поддержит инициативу СРЗП.