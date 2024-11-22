Социалисты предложили Госдуме контролировать рост цен
В партии уверены, что нужно создать новый орган по ценообразованию
22 ноября 2024, 11:00, ИА Амител
"Справедливая Россия – За правду" выступила с инициативой сформировать при Госдуме рабочий орган по ценообразованию. Председатель партии, глава фракции в ГД Сергей Миронов заявил, что правительство пытается освободить себя от ответственности за ситуацию с ценами.
"Тревожит не только рост цен, но и отсутствие у правительства внятного ответа на вопрос о его причинах, а значит, и четкого плана действий по его обузданию. Вместо этого чиновники взяли за моду объяснять подорожание продуктов ростом потребления. Оказывается, виновато население! Оно настолько разбогатело, что стало пачками лопать сливочное масло, пристрастилось к молоку и картошке. В прошлом году также внезапно народ набросился на куриное яйцо. На это можно сказать только одно: господа, не надо держать нас за дураков!" – отметил Сергей Миронов.
Этими заявлениями чиновники, по сути, снимают с себя ответственность. О том же говорит и его коллега по партии, депутат Госдумы, глава алтайского отделения партии СПЗП Александр Терентьев.
"Получается, виноватых нет, спросить за подорожание цен не с кого. Но такой подход крайне неверный. За каждый процесс должен кто-то отвечать, в том числе и за динамику цен продовольственных товаров. Сейчас стоимость продуктов растет будто не по дням, а по часам", – прокомментировал Терентьев.
Партия предлагает обсуждать эту проблему в Госдуме – создать там комиссию или рабочую группу. В нее должны войти депутаты, эксперты, представители бизнеса и ведомств. По словам Сергея Миронова, они могли бы и "диагноз" поставить, и решение найти.
11:11:24 22-11-2024
Правильно! Надо еще один комитет создать!, зп повыше, а то дети чиновников без кормушки чудят по кабакам, а так под присмотром будут...
11:27:14 22-11-2024
Абсолютно непрошибаемые люди. Ничему их история не научила. Знания и представления об экономике так и остались на уровне конца 19-го, начало 20-го веков.
Если Миронову сегодня не понятны причины роста цен, то это вопрос медицинского плана. Пусть обратиться к специалисту по когнитивным проблемам.
11:51:57 22-11-2024
Гость (11:27:14 22-11-2024) Абсолютно непрошибаемые люди. Ничему их история не научила. ... Причина одна-борзота ,алчность, зажратость.
11:42:24 22-11-2024
вот это слово "орган" такое правильное.
12:24:41 22-11-2024
Эльвира сказала все возможности исчерпаны, и я ей верю.
13:31:30 22-11-2024
И не только рост цен, а "укрощать" продукты с пальмой, которая вызывает рак!!! А пальму сейчас даже в хлеб внедряют! -Где Роспотребнадзор???