Социалисты предложили Госдуме контролировать рост цен

В партии уверены, что нужно создать новый орган по ценообразованию

22 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

"Справедливая Россия – За правду" выступила с инициативой сформировать при Госдуме рабочий орган по ценообразованию. Председатель партии, глава фракции в ГД Сергей Миронов заявил, что правительство пытается освободить себя от ответственности за ситуацию с ценами.

"Тревожит не только рост цен, но и отсутствие у правительства внятного ответа на вопрос о его причинах, а значит, и четкого плана действий по его обузданию. Вместо этого чиновники взяли за моду объяснять подорожание продуктов ростом потребления. Оказывается, виновато население! Оно настолько разбогатело, что стало пачками лопать сливочное масло, пристрастилось к молоку и картошке. В прошлом году также внезапно народ набросился на куриное яйцо. На это можно сказать только одно: господа, не надо держать нас за дураков!" – отметил Сергей Миронов.

Этими заявлениями чиновники, по сути, снимают с себя ответственность. О том же говорит и его коллега по партии, депутат Госдумы, глава алтайского отделения партии СПЗП Александр Терентьев.

"Получается, виноватых нет, спросить за подорожание цен не с кого. Но такой подход крайне неверный. За каждый процесс должен кто-то отвечать, в том числе и за динамику цен продовольственных товаров. Сейчас стоимость продуктов растет будто не по дням, а по часам", – прокомментировал Терентьев.

Партия предлагает обсуждать эту проблему в Госдуме – создать там комиссию или рабочую группу. В нее должны войти депутаты, эксперты, представители бизнеса и ведомств. По словам Сергея Миронова, они могли бы и "диагноз" поставить, и решение найти.