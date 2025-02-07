Социалисты предложили снизить налоговую ставку для участников СВО
Речь идет о ставке по упрощенной системе налогообложения для ИП
07 февраля 2025, 15:10, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС обратилась к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с предложением пересмотреть налоговую политику в отношении участников СВО. Депутаты выступили с инициативой снизить налоговую ставку для военнослужащих, которые после возвращения домой планируют открыть собственное дело в качестве индивидуальных предпринимателей. Такой шаг, по их мнению, поможет адаптироваться к гражданской жизни, решить вопросы трудоустройства и социализации.
Предлагается ввести льготы по упрощенной системе налогообложения, пояснил руководитель фракции СР-ЗП Александр Молотов. Это позволит облегчить налоговую нагрузку не только для уже действующих предпринимателей, но и для тех, кто только собирается зарегистрироваться.
"Данная мера поддержки будет стимулировать участников специальной военной операции выбирать предпринимательскую деятельность в качестве основного источника дохода и повысит конкурентоспособность их товаров и услуг", – отметил Александр Молотов.
По мнению политика, немаловажно и то, что военнослужащие получают достойное вознаграждение, которое можно направить на развитие собственного бизнеса. Льготное налогообложение станет дополнительной поддержкой, обеспечивая их семьям финансовую стабильность и внося вклад в экономику региона.
16:14:40 07-02-2025
Может просто платить достойно, а не толкать людей к мытарствам предпринимательства.
17:03:19 07-02-2025
Гость (16:14:40 07-02-2025) Может просто платить достойно, а не толкать людей к мытарств...
Сколько можно разделять общество разными льготами, пониженными и повышенными ставками, делить на достойных и не достойных. Слово не воробей, вылетело и не поймаешь. Сказано было, что вернувшиеся с сво - это новая элита страны. Поэтому депутатам, чиновникам нужно готовиться полностью освободить свои места для новой элиты. А ЗП депутатов, чиновников вполне устроят вернувшихся с сво. И не нужно изобретать велосипед.
20:09:29 07-02-2025
Гость (17:03:19 07-02-2025) Сколько можно разделять общество разными льготами, пониж... По Конституции Россия демократическое государство, пока еще. Вот и пусть народ сам выбирает новую элиту. Сколько можно за него решать.
17:44:55 07-02-2025
Может стоит налоги вообще пересмотреть? Разжую недовольство. С ЗП отчислений в том и ином виде 43%.допустим у вас ЗП 30....отчислений порядка 13тр. Вопрос где деньги Зин? У нас доступная медицина, образование или пенсии? Рабочий содержит получается грубо 1 пенсионера... Ну как одного... Пенсионер то максимум живёт 10 лет на пенсии, многое особенно мужчины не доживают. Получается за 40рабочих лет 4-х пенсионеров.... В свое время 4пенсионера тоже зарабатывали. Спортлото отдыхает. Может пора расходы пересмотреть и получаться гос служащим? Ну не техничек и врачей имею в виду конечно и не учителей.
17:51:42 07-02-2025
И вообще мы в России живём. Настанет много случаев, когда участник будет открывать ИП, по просьбе людей. Они будут работать и иметь льготы, а с ним немного делиться ежемесячно ))
20:39:57 07-02-2025
Гость (17:51:42 07-02-2025) И вообще мы в России живём. Настанет много случаев, когда уч... Сто пудов рабочая схема будет
23:09:34 07-02-2025
Если одним понизят налоговую ставку, значит другим её повысят! Это всегда нужно иметь в виду, оценивая "щедрость" депутатов за счёт "менее патриотичных" граждан...