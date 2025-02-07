Социалисты предложили снизить налоговую ставку для участников СВО

Речь идет о ставке по упрощенной системе налогообложения для ИП

07 февраля 2025, 15:10, ИА Амител

Александр Молотов / Фото: altai.spravedlivo.ru

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС обратилась к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с предложением пересмотреть налоговую политику в отношении участников СВО. Депутаты выступили с инициативой снизить налоговую ставку для военнослужащих, которые после возвращения домой планируют открыть собственное дело в качестве индивидуальных предпринимателей. Такой шаг, по их мнению, поможет адаптироваться к гражданской жизни, решить вопросы трудоустройства и социализации.

Предлагается ввести льготы по упрощенной системе налогообложения, пояснил руководитель фракции СР-ЗП Александр Молотов. Это позволит облегчить налоговую нагрузку не только для уже действующих предпринимателей, но и для тех, кто только собирается зарегистрироваться.

"Данная мера поддержки будет стимулировать участников специальной военной операции выбирать предпринимательскую деятельность в качестве основного источника дохода и повысит конкурентоспособность их товаров и услуг", – отметил Александр Молотов.

По мнению политика, немаловажно и то, что военнослужащие получают достойное вознаграждение, которое можно направить на развитие собственного бизнеса. Льготное налогообложение станет дополнительной поддержкой, обеспечивая их семьям финансовую стабильность и внося вклад в экономику региона.