Социалисты призвали дать всем многодетным семьям России одинаковые права и льготы

Сейчас льготы и подходы к их назначению отличаются в зависимости от региона

19 июля 2023, 17:29, ИА Амител

Семья / Фото: bristekjegor / Freepik

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" уже неоднократно призывали закрепить понятие многодетной семьи в Семейном кодексе. И сделать статус и льготы для многодетных общими по всей стране. Однако пока власти принимают только полумеры, говорят в партии.

"Понятие многодетной семьи нужно закреплять в Семейном кодексе, странно, что оно там до сих пор отсутствует. И нужен не просто указ, а законопроект о едином статусе и льготах для многодетных семей, который должен проходить через открытое обсуждение Госдумы", – заявил лидер социалистов, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он напомнил, что партийцы об этом говорят уже не первый год. Но правительству, чтобы озаботиться этим вопросом, понадобилось прямое указание президента.

О важности более четкого определения многодетности говорит и алтайский госдумец, лидер регионального отделения партии Александр Терентьев.

"Чтобы, наконец, прекратить всю эту неразбериху с льготами, с количеством детей, которые должны воспитываться в семье для получения статуса, – нужно четко прописать единые правила для всех семей в России. Многодетные семьи не должны отличаться по географическому принципу", – говорит Терентьев.

Сейчас же получается, если семья живет в Москве, то пользуется рядом льгот, если в Алтайском крае – то практически ничем не пользуется, добавляет депутат. И подчеркивает: так быть не должно, ведь многодетные семьи – это опора демографической политики и они должны получать максимальную поддержку и защиту от государства.

Законопроект СРЗП устанавливает единый статус и федеральный перечень льгот для многодетных семей, в том числе на оплату ЖКУ, проезд в транспорте, образование. При этом важнейший момент: эти льготы и статус многодетной семьи сохраняются до тех пор, пока младшему из детей не исполнится 16 лет, а если ребенок учится, то 18 лет. Такой подход сегодня применяется в Москве.