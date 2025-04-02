Алтайские социалисты собрали предложения для повышения рождаемости

Научный деятель Галина Силласте предложила ряд мер, включая увеличение маткапитала, бесплатный проезд для детей, поддержку многодетных семей и отцовства

02 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Галина Силласте / Фото: altai.spravedlivo.ru

В марте в Барнауле прошел первый всероссийский форум "Создание благоприятной среды для решения вопросов демографии, защиты семьи, детей, традиционных семейных ценностей", организованный при участии партии "Справедливая Россия – За правду". Там обсудили предложения, направленные на решение демографического кризиса в стране.

Заслуженный деятель науки РФ и доктор философских наук Научной школы "Гендерная и экономическая социология" Финансового университета при Правительстве РФ Галина Силласте выступила с рядом инициатив:​