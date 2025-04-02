Алтайские социалисты собрали предложения для повышения рождаемости
Научный деятель Галина Силласте предложила ряд мер, включая увеличение маткапитала, бесплатный проезд для детей, поддержку многодетных семей и отцовства
02 апреля 2025, 18:00, ИА Амител
Галина Силласте / Фото: altai.spravedlivo.ru
В марте в Барнауле прошел первый всероссийский форум "Создание благоприятной среды для решения вопросов демографии, защиты семьи, детей, традиционных семейных ценностей", организованный при участии партии "Справедливая Россия – За правду". Там обсудили предложения, направленные на решение демографического кризиса в стране.
Заслуженный деятель науки РФ и доктор философских наук Научной школы "Гендерная и экономическая социология" Финансового университета при Правительстве РФ Галина Силласте выступила с рядом инициатив:
- Региональный аудит помощи многодетным семьям: ввести систематический контроль и социально-материальную поддержку многодетных семей через выплаты основных льгот для многодетных семей во всех субъектах РФ.
- Оценка реализации нацпроектов и демографической политики: подводить итоги выполнения нацпроектов и стратегий государственной демографической и семейной политики с публичным представлением результатов.
- Увеличение маткапитала: повысить размер выплат на второго ребенка (чтобы сумма была выше, чем на первого) и давать ее полностью без вычета ранее полученной суммы.
- Отмена выплаты маткапитала на рождение детей в семьях мигрантов.
- Программа "Здоровьесбережение нации": разработать и утвердить госпрограмму, учитывающую региональные особенности, направленную на улучшение здоровья населения.
- Использование опыта работы "сезонных рабочих": приглашать наемных трудовых мигрантов и временно расселять их в обустроенных для труда и быта условиях.
- Развитие семейной политики: усилить демографическое развитие и воспроизводство социогендерных трудовых ресурсов и человеческого капитала государства.
- Укрепление института отцовства: пересмотреть ранее принятый Семейный кодекс РФ для укрепления в обществе социальной и этической роли отца и отцовства в воспитании детей.
- Пересмотр ставок ипотечного семейного кредитования: семейная ипотека не должна превышать ранее принятых 6%.
- Ввод демографического паспорта региона: анализировать ежегодную динамику происходящих в регионе социально-демографических изменений и их влияние на семейную политику и демографическую ситуацию.
- Развивать социально-демографическое пространство высшего образования как благоприятной среды для поддержки студенческих семей.
- Оказывать морально-психологическую и социальную поддержку заключению повторных браков и усыновлению детей-сирот.
- Увеличить в 1,5–2 раза прожиточный минимум на ребенка.
- Ввести бесплатный проезд для детей в транспорте на всей территории РФ (метро, автобусы, трамваи, электробусы).
- Развивать бесплатные занятия спортом для детей, учащихся и студентов.
- Снизить размер налогов для российских семей с низким уровнем доходов.
- Улучшить жилищные условия семей с детьми: увеличить объем социального жилья и развивать строительство малоэтажных домов для семей с детьми.
18:30:38 02-04-2025
А кто на это все будет зарабатывать? Пенсионеры? Или включат печатный станок? Все требует финансового обеспечения и маткапитал и бесплатные проезды и т. д. А если все будут только рожать кто работать будет?
18:43:44 02-04-2025
Денег нет, но вы плодитесь...
19:08:27 02-04-2025
Ох как она расфантазировалась... Сразу ясно, что научный деятель и доктор философка. Только языком и может молоть.
19:16:23 02-04-2025
"Отмена выплаты маткапитала на рождение детей в семьях мигрантов."
Сколько можно уже эту тему педалировать, что мигранты объедают русских людей. Ознакомьтесь хоть с законами, деятели науки.
Право на получение материнского капитала имеют только граждане РФ, и только если ребенок является гражданином РФ по рождению.
После получения гражданства человек уже не мигрант. Не хотите гражданство РФ давать - тогда вопрос нужно ставить совсем по-другому. А не дискриминировать одних граждан по отношению к другим.
22:12:08 02-04-2025
Гость (19:16:23 02-04-2025) "Отмена выплаты маткапитала на рождение детей в семьях мигра... Т.н. "новые россияне" гражданство получают ради социальных выплат, и маткапитала в том числе, выгребают всё, а вот платить в бюджет - увольте, никто не работает, только успевают квартиры покупать и дома. И гражданство двойное имеют все абсолютно, так что патриотизм - это не про них, в случае чего сразу на историческую родину свалят, даже на маленьких детей сразу загранник получают. Так что наша страна исключительно как кошелёк рассматривается.
19:21:18 02-04-2025
Каждой бабе по мужику!
И не фиг!...
20:47:19 02-04-2025
Это только предложения,пока дойдёт до законодательного уровня,уже столько всего изменится.
22:03:38 02-04-2025
вот прочитал только заголовок, не погружаясь в суть, посмотрел на фото - кумущки-голубушки, собрались на кухне, посудачить за все хорошее против всего плохого.
людям дали пожить с 2005го по 2013 й - рост рождаемости, очереди и в сад, и в школу.
и никого не нужно было уговаривать и что-либо объяснять.
22:11:55 02-04-2025
Надо как мужчина не служил не работаешь на гос службе, не рожала не работаешь на гос службе.
06:43:12 03-04-2025
"Превратим Барнул в Нью-Васюки"!!!
Где "гроссмейстера" потом ловить будем?
10:12:57 03-04-2025
нам тут на днях предложили на содержание школьного турникета скинуться. родить еще одного ..хм
11:35:16 03-04-2025
Зачем повышать рождаемость? Для КОГО? И для чего? Пусть голова болит у тех, кто живет за счет народа.
11:53:48 03-04-2025
Из каждого отверстия слышишь- рождаемость, демография, меры... Народ постепенно учится думать. Не плохо было бы опубликовать честные, хотя бы относительно, цифры, сколько нас на самом деле осталось в России. Включая этнические данные. Причины и следствия сложившейся ситуации, реальные меры их преодоления... Пусть проникнутся ситуацией. А то живут, по старинке, как в 80 ые. Не дождемся? Ну и Паразиты не дождутся. А то уже школьницам выплачивать начали. Деятели.