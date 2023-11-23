Социальный стартап из Барнаула получил грант от Tele2 и фонда "Навстречу переменам"

Алена Попова вошла в восьмерку финалистов с проектом для детей с двигательными нарушениями

23 ноября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KWsuE

Жюри конкурса / Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2* и фонд "Навстречу переменам" объявили победителей ежегодного конкурса "Навстречу импакт-стартапам". Грантовую, экспертную и информационную поддержку от Tele2 получили проекты, улучшающие качество жизни детей и подростков России.

Конкурс "Навстречу импакт-стартапам" направлен на поддержку лидеров социальных проектов. Участников, прошедших первоначальный отбор, пригласили в "Преинкубатор". Там они три месяца дорабатывали свой проект совместно с экспертами фонда и компаниями-партнерами. В финале была очная защита.

Взрослое и детское жюри определили проекты, достойные грантовой поддержки.

В номинации "Перспективное бизнес-решение" победу одержали:

Алена Попова (Барнаул), "Школа адаптивной физической культуры для детей с двигательными нарушениями" – проект с упражнениями для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;

Иван Глушков (Москва), MySkazka* – приложение с интерактивными терапевтическими сказками для детей;

Олег Тарасов (Москва), "ЕГЭПрорыв" – онлайн-платформа с персональным планом подготовки к экзаменам на основе искусственного интеллекта.

Лучшими в номинации "Перспективный импакт-стартап" стали:

Мария Спиридонова (Красноярск), "Студия альтернативной дополнительной коммуникации" – проект, который учит детей с расстройствами аутического спектра системам альтернативной коммуникации: способам общения не языком, а жестами, карточками с изображениями или специальными коммуникаторами;

Алмаз Садриев (Казань), "Самый первый цирк" – театр с элементами циркового искусства для детей до четырех лет;

Валерия Асафова (Вологда), "Город для меня" – архитектурные мастерские, которые привлекают школьников к созданию объектов для городской среды.

В номинации "Лучший цифровой проект" Tele2 поддержал:

Катерину Карасеву, "Особый блог" – информационный проект, направленный на обучение позиционированию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

Веронику Иоффе и Яну Стафичук, DanaSays* – приложение, которое в игровом формате развивает речь и артикуляцию ребенка.

Все финалисты конкурса продолжат совершенствовать свои стартапы в "Инкубаторе" – долгосрочной обучающей программе. Здесь они получат поддержку единомышленников и бизнес-экспертов, необходимую для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень.

* Tele2 ("Теле2"); MySkazka ("МайСказка"); DanaSays ("ДанаСэйс")

Tele2

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