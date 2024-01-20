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Минюст пополнил реестр иноагентов пятью персонами

Также в список вошли две организации

20 января 2024, 08:30, ИА Амител

Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов еще несколькими персонами и организациями, сообщили в ведомстве.

На этот раз в реестр попали: социолог Григорий Юдин, журналистка Лола Тагаева, политики Евгения Чирикова и Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, а также лекторий "Живое слово" и "Комитет ингушской независимости".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

Россия иноагенты

Комментарии 4

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Гость

08:42:43 20-01-2024

Юдин живет за границей --- разумеется

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Гость

09:29:04 20-01-2024

Теперь победят ?

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Гость

10:43:52 20-01-2024

Враги народа эти персоны.

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Гость

11:45:41 20-01-2024

Гость (10:43:52 20-01-2024) Враги народа эти персоны.... Враги народа те, кто делают жизнь этого самого народа хуже. Ни один из списка иногентов никак ни повлиял ни на экономику, ни на социальную жизнь россиян.

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