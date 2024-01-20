Минюст пополнил реестр иноагентов пятью персонами
Также в список вошли две организации
20 января 2024, 08:30, ИА Амител
Минюст России / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов еще несколькими персонами и организациями, сообщили в ведомстве.
На этот раз в реестр попали: социолог Григорий Юдин, журналистка Лола Тагаева, политики Евгения Чирикова и Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, а также лекторий "Живое слово" и "Комитет ингушской независимости".
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
08:42:43 20-01-2024
Юдин живет за границей --- разумеется
09:29:04 20-01-2024
Теперь победят ?
10:43:52 20-01-2024
Враги народа эти персоны.
11:45:41 20-01-2024
Гость (10:43:52 20-01-2024) Враги народа эти персоны.... Враги народа те, кто делают жизнь этого самого народа хуже. Ни один из списка иногентов никак ни повлиял ни на экономику, ни на социальную жизнь россиян.