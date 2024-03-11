Социологи заявили, что за Путина проголосует больше 80% россиян
Второе место, по подсчетам ВЦИОМ, займет Николай Харитонов
11 марта 2024, 19:15, ИА Амител
Согласно расчетам социологов, больше 80% россиян на предстоящих президентских выборах проголосуют за Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
По сообщению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, ожидается, что явка составит чуть более 70%, а самовыдвиженец Владимир Путин, согласно расчетам, станет победителем президентской гонки, набрав 82%.
На втором месте, как считают социологи, окажется кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а на третьем – Вячеслав Даванков, выдвинутый партией "Новые люди". За них, по данным ВЦИОМ, проголосуют по 6% избирателей.
С 5% четвертое место, предварительно, займет кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.
По словам социологов, интрига есть только по второму месту на выборах.
20:39:55 11-03-2024
уточнение - из тех, кто проголосует, а не всех россиян
21:22:29 11-03-2024
Навряд ли. До 40% может быть.
21:48:52 11-03-2024
Самый цимус - сначала в новости было 60 %)))
23:22:22 11-03-2024
Участились такие новости, гипнотизируют население)))
00:00:44 12-03-2024
Даванков - сила!
Голосуем за Россию!
00:27:31 12-03-2024
Аппетит приходит во время поглощения пищи.