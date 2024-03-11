НОВОСТИПолитика

Социологи заявили, что за Путина проголосует больше 80% россиян

Второе место, по подсчетам ВЦИОМ, займет Николай Харитонов

11 марта 2024, 19:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Согласно расчетам социологов, больше 80% россиян на предстоящих президентских выборах проголосуют за Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, ожидается, что явка составит чуть более 70%, а самовыдвиженец Владимир Путин, согласно расчетам, станет победителем президентской гонки, набрав 82%.

На втором месте, как считают социологи, окажется кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а на третьем – Вячеслав Даванков, выдвинутый партией "Новые люди". За них, по данным ВЦИОМ, проголосуют по 6% избирателей.

С 5% четвертое место, предварительно, займет кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам социологов, интрига есть только по второму месту на выборах.

выборы

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:39:55 11-03-2024

уточнение - из тех, кто проголосует, а не всех россиян

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:29 11-03-2024

Навряд ли. До 40% может быть.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:48:52 11-03-2024

Самый цимус - сначала в новости было 60 %)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:22:22 11-03-2024

Участились такие новости, гипнотизируют население)))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:00:44 12-03-2024

Даванков - сила!
Голосуем за Россию!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:27:31 12-03-2024

Аппетит приходит во время поглощения пищи.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров