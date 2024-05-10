Соцсети: людей эвакуировали из барнаульского автовокзала

Вход в здание оцепили

10 мая 2024, 15:46, ИА Амител

Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

Людей эвакуировали из здания автовокзала в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".



По словам автора сообщения, посетителей вывели на улицу, а вход в здание оцепили. Рядом с сигнальной лентой, которой перекрыли путь к дверям, стоят мужчины в форме.

Причины случившегося на данный момент неизвестны.