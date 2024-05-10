Соцсети: людей эвакуировали из барнаульского автовокзала
Вход в здание оцепили
10 мая 2024, 15:46, ИА Амител
Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
Людей эвакуировали из здания автовокзала в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, посетителей вывели на улицу, а вход в здание оцепили. Рядом с сигнальной лентой, которой перекрыли путь к дверям, стоят мужчины в форме.
Причины случившегося на данный момент неизвестны.
15:57:56 10-05-2024
А еще музыкальный театр на Комсомольском всех вывели на улицу - вроде сообщение о минировании пришло.
23:02:38 10-05-2024
Гость (15:57:56 10-05-2024) А еще музыкальный театр на Комсомольском всех вывели на улиц... Да
20:32:47 10-05-2024
А что бабахает чуть ли ни каждую ночь то в одном, то в другом районе города, да так, что машины сигналками заливаются?
09:31:00 11-05-2024
Гость (20:32:47 10-05-2024) А что бабахает чуть ли ни каждую ночь то в одном, то в друго... =танки= в пивнушках.