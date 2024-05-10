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Соцсети: людей эвакуировали из барнаульского автовокзала

Вход в здание оцепили

10 мая 2024, 15:46, ИА Амител

Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"
Фото с места происшествия / "Инцидент Барнаул"

Людей эвакуировали из здания автовокзала в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, посетителей вывели на улицу, а вход в здание оцепили. Рядом с сигнальной лентой, которой перекрыли путь к дверям, стоят мужчины в форме.

Причины случившегося на данный момент неизвестны. 

Барнаул полиция

Комментарии 4

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Гость

15:57:56 10-05-2024

А еще музыкальный театр на Комсомольском всех вывели на улицу - вроде сообщение о минировании пришло.

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Гость

23:02:38 10-05-2024

Гость (15:57:56 10-05-2024) А еще музыкальный театр на Комсомольском всех вывели на улиц... Да

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Гость

20:32:47 10-05-2024

А что бабахает чуть ли ни каждую ночь то в одном, то в другом районе города, да так, что машины сигналками заливаются?

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Гость

09:31:00 11-05-2024

Гость (20:32:47 10-05-2024) А что бабахает чуть ли ни каждую ночь то в одном, то в друго... =танки= в пивнушках.

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