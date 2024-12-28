На трассе Новосибирск — Барнаул сильный ветер утащил из фуры три кеги пива
Неизвестные успели забрать "добычу"
28 декабря 2024, 18:00, ИА Амител
Заснеженная дорога / Фото: unsplash.com
На участке трассы Новосибирск – Барнаул, в районе поселка Казачий, "исчезли" три кеги с пивом. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Как рассказала участница сообщества, у грузовой фуры на сильном ветру открылась дверца, и на дорогу выкатились три кеги с пивом. Пока водитель пытался развернуться, чтобы вернуть груз, "добрые люди" успели его забрать.
Читательница просит "счастливых обладателей" пивных кегов и свидетелей случившегося откликнуться.
"Просим откликнуться очевидцев. Может, кто-то что-то видел? Может, видеорегистратор снял? Или те, кто подобрал, пусть вернет хотя бы пустые кеги", – пишет участница сообщества.
18:09:45 28-12-2024
Вряд ли вернут...
20:32:45 28-12-2024
Вот, счастье есть!!!
21:34:17 28-12-2024
Musik (20:32:45 28-12-2024) Вот, счастье есть!!! ... Наверное водитель фуры счастлив без ума. Хороший подарок на НГ
23:42:23 28-12-2024
Musik (20:32:45 28-12-2024) Вот, счастье есть!!! ... Сегодня своруешь на копейку... Завтра миллионами не расчитаешься.