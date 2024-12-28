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На трассе Новосибирск — Барнаул сильный ветер утащил из фуры три кеги пива

Неизвестные успели забрать "добычу"

28 декабря 2024, 18:00, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: unsplash.com
Заснеженная дорога / Фото: unsplash.com

На участке трассы Новосибирск – Барнаул, в районе поселка Казачий, "исчезли" три кеги с пивом. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как рассказала участница сообщества, у грузовой фуры на сильном ветру открылась дверца, и на дорогу выкатились три кеги с пивом. Пока водитель пытался развернуться, чтобы вернуть груз, "добрые люди" успели его забрать.

Читательница просит "счастливых обладателей" пивных кегов и свидетелей случившегося откликнуться.

"Просим откликнуться очевидцев. Может, кто-то что-то видел? Может, видеорегистратор снял? Или те, кто подобрал, пусть вернет хотя бы пустые кеги", – пишет участница сообщества.

Алтайский край Дороги

Комментарии 4

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Санька

18:09:45 28-12-2024

Вряд ли вернут...

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Musik

20:32:45 28-12-2024

Вот, счастье есть!!!

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Гость

21:34:17 28-12-2024

Musik (20:32:45 28-12-2024) Вот, счастье есть!!! ... Наверное водитель фуры счастлив без ума. Хороший подарок на НГ

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Гость

23:42:23 28-12-2024

Musik (20:32:45 28-12-2024) Вот, счастье есть!!! ... Сегодня своруешь на копейку... Завтра миллионами не расчитаешься.

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