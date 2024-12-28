На трассе Новосибирск — Барнаул сильный ветер утащил из фуры три кеги пива

Неизвестные успели забрать "добычу"

28 декабря 2024, 18:00, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: unsplash.com

На участке трассы Новосибирск – Барнаул, в районе поселка Казачий, "исчезли" три кеги с пивом. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как рассказала участница сообщества, у грузовой фуры на сильном ветру открылась дверца, и на дорогу выкатились три кеги с пивом. Пока водитель пытался развернуться, чтобы вернуть груз, "добрые люди" успели его забрать.

Читательница просит "счастливых обладателей" пивных кегов и свидетелей случившегося откликнуться.