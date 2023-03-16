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Соцсети: подростку воткнули нож в спину в Барнауле

Со слов очевидца, конфликт произошёл у торгового центра "Бум"

16 марта 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле в результате нападения со стороны взрослых пострадали трое подростков, сообщает телеграм-канал "В курсе 22" со ссылкой на очевидца.

По его словам, одного из них ранили ножом.

"Возле ТЦ “Бум” сборище 30-летних напало на подростков лет 16. Двоих запинали, одному воткнули нож в спину", – рассказал очевидец.

Судя по опубликованным в телеграм-канале кадрам, на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Обстоятельства конфликта не уточняются. Официальной информации пока нет. 

Комментарии 4

  • Достижение, ни дня без крови!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Что делали подростки в сборище 30-ти летних?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Носят ножи в мирном городе,зачем? Иностранные специалисты режут подростков?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Могут носить ножи в мирном городе и для мирных целей. Колбасу порезать, например. Разрешено. Нож сам никого не режет
    16 марта, Гость   Ответить
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