Соцсети: подростку воткнули нож в спину в Барнауле

Со слов очевидца, конфликт произошёл у торгового центра "Бум"

16 марта 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле в результате нападения со стороны взрослых пострадали трое подростков, сообщает телеграм-канал "В курсе 22" со ссылкой на очевидца.

По его словам, одного из них ранили ножом.

"Возле ТЦ “Бум” сборище 30-летних напало на подростков лет 16. Двоих запинали, одному воткнули нож в спину", – рассказал очевидец.

Судя по опубликованным в телеграм-канале кадрам, на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Обстоятельства конфликта не уточняются. Официальной информации пока нет.