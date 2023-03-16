Соцсети: подростку воткнули нож в спину в Барнауле
Со слов очевидца, конфликт произошёл у торгового центра "Бум"
16 марта 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле в результате нападения со стороны взрослых пострадали трое подростков, сообщает телеграм-канал "В курсе 22" со ссылкой на очевидца.
По его словам, одного из них ранили ножом.
"Возле ТЦ “Бум” сборище 30-летних напало на подростков лет 16. Двоих запинали, одному воткнули нож в спину", – рассказал очевидец.
Судя по опубликованным в телеграм-канале кадрам, на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Обстоятельства конфликта не уточняются. Официальной информации пока нет.
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