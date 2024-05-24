Соцсети: рабочий разбился насмерть, упав с крыши в центре Барнаула
На месте работали сотрудники правоохранительных органов и скорая
24 мая 2024, 17:15, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Рабочий упал с крыши здания по адресу проспект Ленина, 67а. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетеля происшествия, от полученных травм мужчина погиб. Сейчас место происшествия оградили предупредительной лентой. Судя по снимкам, разбираться в ситуации прибыли правоохранительные органы. Также на фото видна машина реанимационной бригады скорой помощи.
В комментариях жители Барнаула задаются вопросом, была ли у мужчины страховка и почему на нем нет каски.
09:06:57 25-05-2024
хорошо бы на каждой крыше иметь специальные приваренные очень крепко приспособы для того, чтобы можно было крепить к ним страховочные пояса обслуживающих здание монтажников.
12:05:36 25-05-2024
Гость (09:06:57 25-05-2024) хорошо бы на каждой крыше иметь специальные приваренные очен...
Было бы хорошо.