Соцсети: сотрудники магазина забрызгали старика зеленкой, заподозрив его в краже

Где именно это произошло, не уточняется

08 июля 2023, 21:03, ИА Амител

Кадр: соцсети

Сотрудники магазина сети "Красное&Белое" устроили самосуд над пожилым мужчиной, которого заподозрили в краже алкоголя. Сообщения об этом появились в соцсетях.

На опубликованных кадрах молодежь забрызгивала лежащего на земле старика зеленкой. Несмотря на крики о помощи, люди проходили мимо и не вмешивались.

Где и когда это случилось, не уточняется.