Соцсети: сотрудники магазина забрызгали старика зеленкой, заподозрив его в краже
Где именно это произошло, не уточняется
08 июля 2023, 21:03, ИА Амител
Кадр: соцсети
Сотрудники магазина сети "Красное&Белое" устроили самосуд над пожилым мужчиной, которого заподозрили в краже алкоголя. Сообщения об этом появились в соцсетях.
На опубликованных кадрах молодежь забрызгивала лежащего на земле старика зеленкой. Несмотря на крики о помощи, люди проходили мимо и не вмешивались.
Где и когда это случилось, не уточняется.
21:19:15 08-07-2023
Молодёжь нынче не пуганая...понятия не имеют, что будет ответка, в лучшем случае магазин спалят, в худшем - вместе с ними спалят
07:23:12 09-07-2023
Юс (21:19:15 08-07-2023) Молодёжь нынче не пуганая...понятия не имеют, что будет отве... Ответка? Не смешите. Ответка возможна только от человека, имеющего собственное достоинство...
22:10:14 08-07-2023
Быдлячая контора
22:19:35 08-07-2023
Я не думаю что просто так засветили. Пометили и правильно. Потому что за это у нас на следующий день как проспится опускают так как малый ущерб. При Петре 1 за это уши отрезали да на лоб клеймо ставили чтоб видно с кем имеешь дело .
14:50:15 09-07-2023
Гость (22:19:35 08-07-2023) Я не думаю что просто так засветили. Пометили и правильно... Они "заподозрили", а не доказали. Желаю, чтобы вас тоже заподозрили и наказали за одно только подозрение. Может, ума тогда прибавится.
14:20:05 09-07-2023
Заподозрили? И на основании этого сами совершили правонарушение. Красавцы, чё((((((. Надеюсь, работников привлекут к ответственности. Я понимаю их эмоции, но. Напали на деда(((.
12:54:53 10-07-2023
КБ вообще самая быдлоконтора реально и набирают туда в работники конченых дебилов. И что цены на ценнике никогда не соответствуют тому что отбивают на кассе - это уже постоянно у них, ругался раньше постоянно на эту тему с ними, потом просто перестал посещать их магазины.