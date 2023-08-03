Соцсети: тонущего мальчика спасли в пруду парка "Изумрудный"

Ребенок переплывал водоем, но сил доплыть до конца у него не хватило

03 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В барнаульском парке "Изумрудный" спасли ребенка, который чуть не утонул во время купания в пруду. Об этом пишет Barnaul 22 со ссылкой на очевидицу.

По словам горожанки, 2 августа три мальчика переплывали водоем, но одному из них не хватило сил доплыть, а уже стоявшие на берегу друзья никак не отреагировали.

В итоге утопающего спас парень, который отдыхал в парке со своей семьей.

"Я вернулась поблагодарить, но он сказал, что у него у самого дети и в этом он ничего героического не видит. Я спросила, как его зовут, он ответил: Игорь. На берегу его ждала семья и переживала", – рассказала горожанка.

Напомним, что в пруду парка купаться запрещено.