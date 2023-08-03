Соцсети: тонущего мальчика спасли в пруду парка "Изумрудный"
Ребенок переплывал водоем, но сил доплыть до конца у него не хватило
03 августа 2023, 07:45, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" спасли ребенка, который чуть не утонул во время купания в пруду. Об этом пишет Barnaul 22 со ссылкой на очевидицу.
По словам горожанки, 2 августа три мальчика переплывали водоем, но одному из них не хватило сил доплыть, а уже стоявшие на берегу друзья никак не отреагировали.
В итоге утопающего спас парень, который отдыхал в парке со своей семьей.
"Я вернулась поблагодарить, но он сказал, что у него у самого дети и в этом он ничего героического не видит. Я спросила, как его зовут, он ответил: Игорь. На берегу его ждала семья и переживала", – рассказала горожанка.
Напомним, что в пруду парка купаться запрещено.
08:10:37 03-08-2023
Придурок, мало что сам Богу душу не отдал, так ещё и постороннему человеку отдых испортил. Прилюдно выпороть надо.
08:26:51 03-08-2023
Там же типа охрана, приглядывает
09:17:47 03-08-2023
надо , чтоб утонул кто-то, чтоб родители обратили внимание на СВОИХ детей....пруд скоро"спустят" благодаря безответственности людей. Если б каждый, кто там гуляет в жару начал как дикарь прыгать в этот прудик, чтоб тогда было?! почему-то у одних людей голова в порядке, а другим - фиолетово, вернее полная пустота в черепной коробке, главное кепочка покрасивее
09:30:17 03-08-2023
гостьЯ (09:17:47 03-08-2023) надо , чтоб утонул кто-то, чтоб родители обратили внимание н... Такое ощущение, что вы не были детьми и всегда слушали родителей.
12:41:27 03-08-2023
гостьЯ (09:17:47 03-08-2023) надо , чтоб утонул кто-то, чтоб родители обратили внимание н... Тебе дай волю, ты бы и Обь осушил, чтобы не тонули, все озера и моря.
09:35:46 03-08-2023
Спасибо тебе, Игорь. Всего тебе хорошего!
10:27:06 03-08-2023
Стас (09:35:46 03-08-2023) Спасибо тебе, Игорь. Всего тебе хорошего!... Слава Богу, что все живы. Но читала в новостях - на Чарыше родители не следили за детьми и они стали тонуть в реке(одни купались, родители были на берегу). Мужчина бросился их спасать. Спас двоих чужих детей, а сам утонул. У него остались жена и 4 маленьких детей.
09:40:29 03-08-2023
Тамже табличка и русским языком" купаться апрещнно" , что ещё не понятно, или охрану ставить?
09:47:41 03-08-2023
Такое ощущение, что вы не были детьми ----- а вы помните, чтобы в нашем детстве, если мы полезли не туда, виноваты были кто угодно, но только не мы и наши родители?) Как правило, родители нас выдерут, а сами долго извиняются, что не досмотрели. А сейчас? Следить за ними не желают, только жаловаться, жаловаться на все, что рядом стояло.
09:59:52 03-08-2023
А может там поставить вёдра на веревках или лейки? Ну стало жарко человеку, подошел, набрал, облился. А что криативно, не стандартно и как решение проблемы. Сделать в одном месте со стороны ул.Сибирской, чтоб основную массу отдыхающих трусами не пугать, типа бесплатного атракциона или поставить баночку с надписью "Спасибо что вы окунулись из ведра" и кто сколько сможет пусть в неё кидают.
12:44:09 03-08-2023
Гость (09:59:52 03-08-2023) А может там поставить вёдра на веревках или лейки? Ну стало ... Ты ставь ведра на веревках возле пляжей, может люди не пойдут купаться, а будут из ведер обливаться.
10:18:55 03-08-2023
гостьЯ (09:17:47 03-08-2023) детей....пруд скоро"спустят" благодаря безответственности людей. ... Пруд не спустят, уже пытались - не дали. Он нужен там по правилам строительства городов рядом с кладбищем, парком, церковью и стадионом.
10:19:26 03-08-2023
Мы тоже были детьми, но нормальными, потому что родители правильно объясняли, что можно делать, а что нельзя. А сейчас яжемать не объясняет и не следит, зато если кто то объяснит, то г.... на не оберешся.
11:14:24 03-08-2023
Всем привет. Много раз за это лето был в парке изумрудный с семьёй, в основном возле пруда , но ни разу не видел ни каких охранников или ответственных за безопасность , зато матом поливающих подростков во все стороны хоть пруд пруди .Очень грустно . Замечательный парк, но полная безответсвенность со стороны руководства парка.
11:48:15 03-08-2023
Гость (11:14:24 03-08-2023) Всем привет. Много раз за это лето был в парке изумрудный с ... Надо посещать места, где нет матерящихся подростков. Например, тренажерные залы или трассу здоровья, библиотеки, художественные выставки, музеи и т.д. А любой парк это место отдыха пролетариев и их детей, даже в советское время в парке всегда можно было купить пиво.
15:55:00 03-08-2023
Гость (11:14:24 03-08-2023) Всем привет. Много раз за это лето был в парке изумрудный с ... причем тут руководство парка, если онижематери не могут объяснить своим отпрыскам, что таблички "купание запрещено" стоят не просто так, а малолетние дебилы только тикток смотреть умеют? вам возле каждого столба Цербер нужен что-ли?
11:16:03 03-08-2023
Гость (10:19:26 03-08-2023) Мы тоже были детьми, но нормальными, потому что родители пра... Да?))) То есть раньше никто не тонул, не ломал кости на стройках или прыгая с гаражей, не пропадал без вести и т.д.? А еще никто не курил за гаражами около школы - родители же объясняли. И детей маргиналов не было, ага. И никого медико-педагогическая комиссия не направляла в спец. школы и коррекционные классы. Все так и было, да. Все гуляли строго во дворе, за пределы двора ни-ни, и были воспитанными и послушными.
12:04:43 03-08-2023
Гость (11:16:03 03-08-2023) Да?))) То есть раньше никто не тонул, не ломал кости на стро... Ну и чем гордиться? Глупостью своей?
12:20:17 03-08-2023
Гость (12:04:43 03-08-2023) Ну и чем гордиться? Глупостью своей?... А при чем здесь глупость? Вон, персонаж пишет, что они-то были ого-го какие умные и послушные. И родители у них были правильными, и трава была зеленее, да. Я всего лишь о том, что это, мягко говоря, действительности не соответствует. А плач по поводу потерянных поколений вечен - «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей»(Сократ, V в. до н.э.)
13:09:06 03-08-2023
Гость (11:16:03 03-08-2023) Да?))) То есть раньше никто не тонул, не ломал кости на стро... Да тут пенсионный бомонд, у них и трава раньше зеленее была, ворчат как старые пердуны.
13:26:06 03-08-2023
Гость (11:16:03 03-08-2023) Да?))) То есть раньше никто не тонул, не ломал кости на стро... да, тонули, да кости на стройке ломали, но я думаю намного меньше чем сейчас, потому что дети с головой дружили, и различали грань когда просто интересно и опасно, а когда смертельно опасно! Мы бегали по рядом стоящей стройке и прыгали с балконов первого этажа строящегося дома это одно, но никогда мы не прыгали с крыши, когда это смертельно опасно. Да, купались на отвалах, но всегда маленьких детей никогда не пускали купаться старшие дети, купались лет с 10 уже и то за ними приглядывали старшие друзья, а сейчас другие дети стали, стоять и смотреть будут, никакой взаимопомощи нет, как в этом парке Изумрудный. И если взрослые проходили мимо, когда у нас были опасные игры, нас гоняли, никто в стороне не оставался. Потому и травм было намного намного меньше. А сейчас моя хата с краю, сами виноваты, яжемамки и т.д. Хотя и дети еще те, в наше время попробуй только не поздороваться с соседом или слово бранное сказать, вечером уже родители знать будут. Когда училась в первом классе стали мы втроем возвращаться из школы по трамвайным путям, ходить было веселей типа, трамваи трезвонили, а через 3 дня маме на работу позвонили из трамвайного депо и сказали - "ваши дети гуляют по путям, это опасно, поговорите с детьми". Не было уличных камер, сотовых телефонов, заявлений в милицию, взяли и нашли сами трамвайщики, просто не было людей, равнодушных к детям.
12:52:01 03-08-2023
Ну и чем гордиться? Глупостью своей? - Да, но поумнее тебя будем. В СССР я купался в Оби с 8 лет без родителей (до 8-ми с родителями), причем не умел плавать. И товарищи мои такие же. Никто не утонул. Все в жизни состоялись.
13:04:16 03-08-2023
Гость (12:52:01 03-08-2023) Ну и чем гордиться? Глупостью своей? - Да, но поумнее тебя б... Погуглите, что такое ошибка выжившего. Те, кто утонул, об этом уже не расскажут. Я уже молчу о том, что родители, вместо того, чтобы научить плавать или отдать в бассейн, чтобы научили там, забили на это и просто отпускали купаться) Отличный показатель ума. Что родителей, что детей.
13:10:46 03-08-2023
Гость (12:52:01 03-08-2023) Ну и чем гордиться? Глупостью своей? - Да, но поумнее тебя б... Получи медальку.
13:50:55 03-08-2023
Гость (13:26:06 03-08-2023) да, тонули, да кости на стройке ломали, но я думаю намного м... А сейчас детей просто не отпускают одних. Чаще всего. По крайней мере, не в возрасте начальной школы. Насчет различали - не пишите глупостей. У ребенка еще нет понятия опасности, он даже с собой покончить может "назло всем", потому что не осознает, что смерть - это навсегда. Насчет "не прыгали с крыши" - да-да, привет тем, кто крутил заднее сальто с гаража в сугроб, в котором могло быть что угодно. А также мальчику из нашей школы, выпрыгнувшему на спор со второго этажа))) И по поводу травм - а дайте цифры, плиз. Потому что "я не знаю" - это не равняется "этого не было". Вы и про маньяков не знали, просто потому, что не было соц. сетей и интернета. А они, внезапно, были. И подростковые суициды были, и несчастных случаев хоть отбавляй. Другое дело, что о них никто на всю страну не писал.