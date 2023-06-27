Соцсети: в Алтайском крае столкнулись и загорелись две "Газели"
В жесткой аварии есть пострадавшие, утверждают очевидцы
27 июня 2023, 21:31, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Очевидцы рассказали о смертельном ДТП, которое произошло на трассе Табуны – Кулунда. Кадры опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".
"По предварительной информации, столкнулись две "Газели", после чего загорелись", – написали в паблике.
Подробности происшествия выясняются. Наличие пострадавших в аварии уточняется. Вероятно, в аварии приняли участие грузовые модификации автомобиля.
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