Соцсети: в Барнауле эвакуировали студентов из вуза после сообщения о взрывчатке

Сообщается, что утром по той же причине проходила эвакуация и в БЮИ

20 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова (АлтГТУ) эвакуировали студентов после сообщения на электронную почту о взрывном устройстве. Об этом информирует телеграм-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

На опубликованном снимке видно, что из учебного заведения на улицу вышли сотни людей.

При этом в канале подчёркивают, что сегодня утром в Барнаульском юридическом институте МВД России (БЮИ) также проходила эвакуация якобы по той же причине.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.