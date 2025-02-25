Соцсети: в одном из корпусов колледжа АлтГУ второй день нет электричества
Помимо этого, обучающиеся жалуются на проблемы с водой и отоплением
25 февраля 2025, 15:40, ИА Амител
В соцсетях появилась информация о том, что в корпусе колледжа АлтГУ по пр. Калинина, 15в, второй день нет электричества. Со слов очевидцев, в здании не работают автоматы, буфет и гардероб, а туалет – только на первом этаже. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Студенты утверждают, что такая ситуация происходит не впервые. По их словам, на протяжении учебного года в корпусе колледжа стабильно нет либо воды, либо электричества, либо отопления.
"Помимо проблем с отсутствием электричества, студенты вынуждены дышать пылью, краской и проводить пары под звуки ремонтных работ (на втором этаже корпуса идет ремонт)", – приводит слова очевидцев "Инцидент Барнаул".
18:59:21 25-02-2025
Чито тама делают студенты и студентки? В темноте??
19:34:07 25-02-2025
Musik (18:59:21 25-02-2025) Чито тама делают студенты и студентки? В темноте?? ... Дурик! Делают новых людей!!!
20:05:07 25-02-2025
Гость (19:34:07 25-02-2025) Дурик! Делают новых людей!!!... Студентов новых))
22:29:24 25-02-2025
гость (20:05:07 25-02-2025) Студентов новых))... Этому их наверняка учат опытные преподаватели.
Они и лекричество отключили спецом.
Какие хитрюганы, а?
08:36:29 26-02-2025
Musik (22:29:24 25-02-2025) Этому их наверняка учат опытные преподаватели. Они и лек...
Когда же тебя в дурку закруют, блогер мамкин?
09:41:46 26-02-2025
Гость (08:36:29 26-02-2025) Когда же тебя в дурку закруют, блогер мамкин?... вы наверное препод из АлтГУ.
у вас с студентками проблемы?