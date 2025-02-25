Соцсети: в одном из корпусов колледжа АлтГУ второй день нет электричества

Помимо этого, обучающиеся жалуются на проблемы с водой и отоплением

25 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В соцсетях появилась информация о том, что в корпусе колледжа АлтГУ по пр. Калинина, 15в, второй день нет электричества. Со слов очевидцев, в здании не работают автоматы, буфет и гардероб, а туалет – только на первом этаже. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Студенты утверждают, что такая ситуация происходит не впервые. По их словам, на протяжении учебного года в корпусе колледжа стабильно нет либо воды, либо электричества, либо отопления.