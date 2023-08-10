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Соцсети: в женском туалете барнаульского ТЦ нашли труп мужчины

Он мог умереть от передозировки наркотиками

10 августа 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В барнаульском ТРЦ "Европа" в женском туалете нашли труп мужчины. Как сообщает "Инцидент Барнаул", его обнаружила уборщица, она же вызвала на место скорую и полицию.

"По словам участницы нашего сообщества, мужчина мог умереть от передозировки наркотическими средствами. Отмечается, что туалет был закрыт на два часа", – пишет сообщество в Telegram-канале.

Официального подтверждения информации пока нет, обстоятельства происшествия выясняются. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 16

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Гость

20:47:08 10-08-2023

Да и хрен тогда на него

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Гость

00:25:49 11-08-2023

Гость (20:47:08 10-08-2023) Да и хрен тогда на него... Догадки могут быть всякие , в детективе наверное был бы закручен сюжет , что девчонки заманили парня в женский туалет , у него было 100 килограмм наркотиков , он там ужалился , раскис и девчонки с целью отнять наркотики его кокнули , не исключено даже что вколов в добавок ему до передозировки смертельной . А так бы как-то глупо выглядел бы сюжет в детективе если просто умер в женском туалете и спроса на продажу такой книги не было бы .

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Гость

00:34:12 11-08-2023

Гость (20:47:08 10-08-2023) Да и хрен тогда на него... Там понимаешь , возможно сюжет такой , сначала когда он раскис под наркотой , одна дева хотела его задушить ремнём сзади , но передумала , потом другая сделала ему передозировку , они выбросили шприцы в урну , и на этих шприцах есть их отпечатки и по днк могут выявить их личности .... ( Ну это думать надо , если книжку придумывать . )

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Гость

09:48:05 11-08-2023

Гость (00:34:12 11-08-2023) Там понимаешь , возможно сюжет такой , сначала когда он раск... Не пиши детективы. У тебя не получается

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Гость

22:54:24 10-08-2023

А в связи с чем туалет был закрыт на 2 часа?

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Гость

08:01:34 11-08-2023

Гость (22:54:24 10-08-2023) А в связи с чем туалет был закрыт на 2 часа?... Да, интрига...

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Гость

09:53:21 11-08-2023

Гость (22:54:24 10-08-2023) А в связи с чем туалет был закрыт на 2 часа?... Осмотр места происшествия, вызов труповозки. На это время нужно. Не пускать же посетительниц, когда в сортире труп.

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Гость

11:35:43 11-08-2023

Гость (09:53:21 11-08-2023) Осмотр места происшествия, вызов труповозки. На это время н... Бестолковые что ли, туалет закрыли на 2 часа, через 2 часа пришла уборщица и обнаружила труп

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Гвость

14:22:56 11-08-2023

ну вы конечно умники! туалет закрыли на 2 часа, а остальные 22 часа он работал. Что не понятного?

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Гость

15:28:46 11-08-2023

Гвость (14:22:56 11-08-2023) ну вы конечно умники! туалет закрыли на 2 часа, а остальные ... Он в рабочее время не должен закрываться на 2 часа, understand?

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Гость

15:50:05 11-08-2023

Гость (15:28:46 11-08-2023) Он в рабочее время не должен закрываться на 2 часа, understa... Писать с трупом?

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Гость

15:59:57 11-08-2023

Гость (15:50:05 11-08-2023) Писать с трупом?... Даже наверняка он валялся в туалете аккуратно и мимо него другие девицы проходили , валяется если с виду недвижимо и пусть лежит , любой мимо пройдёт . Кому же нужны чужие проблемы . ?

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Гость

16:03:14 11-08-2023

Гость (15:50:05 11-08-2023) Писать с трупом?... В туалете в ТЦ видеокамеры нет что ли ? Там всё есть на видеокамерах как всё это происходило , это мы сейчас балуем своё воображение как всё могло произойти .

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Гость

16:21:44 11-08-2023

Гость (16:03:14 11-08-2023) В туалете в ТЦ видеокамеры нет что ли ? Там всё есть на виде... в туалете не МОЖЕТ быть камер.

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Гость

16:14:00 11-08-2023

Гость (15:50:05 11-08-2023) Писать с трупом?... Самое ещё окажется . Если девиц было двое , надо ОЖИДАТЬ ещё один труп . Вероятно они друг от друга попытаются избавиться чтоб убрать свидетеля . Тайну же должен знать ТОЛЬКО ОДИН .

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Гость

16:34:25 11-08-2023

Гость (16:14:00 11-08-2023) Самое ещё окажется . Если девиц было двое , надо ОЖИДАТЬ ещ... А девицы в туалет ходят исключительно по двое

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