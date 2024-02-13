Соцсети: водитель такси распылил перцовый баллончик в лицо пассажирке

На место вызывали полицию и скорую помощь

13 февраля 2024, 14:40, ИА Амител

Пассажир в такси / Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула рассказал о том, что водитель такси распылил ей в лицо газовый баллончик. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам девушки, она вызвала машину для себя и друга к ТЦ "Пионер". В салоне между ними и водителем начался конфликт из-за просьбы подвинуть сиденье вперед. Таксист, как утверждает горожанка, стал ругаться и требовал выйти из авто.

После этого таксист выкинул на улицу личные вещи пассажиров. Друг пострадавшей вышел, чтобы их подобрать. Водитель резко нажал на газ и начал движение с открытой дверью и девушкой в салоне. Закончилось все, как говорит девушка, тем, что ей в лицо распылили баллончик.

Сообщается, что на место вызвали сотрудников полиции и врачей, а водителя уволили.