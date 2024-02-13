Соцсети: водитель такси распылил перцовый баллончик в лицо пассажирке
На место вызывали полицию и скорую помощь
13 февраля 2024, 14:40, ИА Амител
Жительница Барнаула рассказал о том, что водитель такси распылил ей в лицо газовый баллончик. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам девушки, она вызвала машину для себя и друга к ТЦ "Пионер". В салоне между ними и водителем начался конфликт из-за просьбы подвинуть сиденье вперед. Таксист, как утверждает горожанка, стал ругаться и требовал выйти из авто.
После этого таксист выкинул на улицу личные вещи пассажиров. Друг пострадавшей вышел, чтобы их подобрать. Водитель резко нажал на газ и начал движение с открытой дверью и девушкой в салоне. Закончилось все, как говорит девушка, тем, что ей в лицо распылили баллончик.
Сообщается, что на место вызвали сотрудников полиции и врачей, а водителя уволили.
14:49:48 13-02-2024
Без видео не считово.
14:49:55 13-02-2024
Если правда ,таки статейка светит.....
14:51:39 13-02-2024
Зашли в салон и давай требовать пододвинуть сидения, с пассажирами все понятно, правильно их выкинули из салона.
17:06:09 13-02-2024
Гость (14:51:39 13-02-2024) Зашли в салон и давай требовать пододвинуть сидения, с пасса... Таксист? Из ближнего зарубежья? Я с больными ногами когда захожу в такси, всегда прошу отодвинуть сиденье. И нормальные таксисты всегда это делают. Что криминального попросили пассажиры? В чем проблема подвинуть сиденье? Национальную гордость задели?
17:17:32 13-02-2024
Гость (17:06:09 13-02-2024) Таксист? Из ближнего зарубежья? Я с больными ногами когда за... не садись за водителем. т.б. с больными ногами. если водителю неудобно сидеть за рулем, то он и твоей башкой рискует, а не только своей, но об этом ты не думаешь никогда...
19:09:01 13-02-2024
Гость (17:17:32 13-02-2024) не садись за водителем. т.б. с больными ногами. если водител... Я не за водителем сажусь, за пассажирским сиденьем. Никак водителю не мешаю. А на переднем сиденье у водителя - таксиста всегда лежат вещи его.
10:42:29 14-02-2024
Гость (14:51:39 13-02-2024) Зашли в салон и давай требовать пододвинуть сидения, с пасса... Вы не адекват если так думаете, у меня например рост 192, и супруга высокая, мы просто не помещаемся на заднем диване если не сдвинуть кресло, его жде просят сесть простите *опой на руль, а не много сдвинутся, так как ну не прихоть, а не возможность сесть просто, что мы со своим ростом, пополам должны сложиться что-ли или калачиком свернуться? Никогда не с кем из водителей не в одной из компаний проблем не было, все абсолютно адекватно реагировали и двигались
15:03:00 13-02-2024
давайте всю инфу, а не однобоко, девушка конфликтная, друг - нерусский, водитель адекватно отреагировал на инцидент. и предложил пересесть на переднее сиденье, если мало места сзади, после чего конфликт и начался, типа мы платим деньги, значит должны поступать как мне нужно и т.д.
17:09:47 13-02-2024
1 (15:03:00 13-02-2024) давайте всю инфу, а не однобоко, девушка конфликтная, друг -... Уволенный водитель видимо? Так подробно все описал...
15:05:02 13-02-2024
Ключевое здесь " По словам девушки".
15:12:31 13-02-2024
Гость (15:05:02 13-02-2024) Ключевое здесь " По словам девушки".... а не врет ли она часом? а если сама пшикнула и все свалила на водилу? как можно верить на слово?
15:27:12 13-02-2024
надо бы и вторую сторону послушать
15:52:18 13-02-2024
Таксист имеет право отказать в оказании услуги
17:00:59 13-02-2024
Надо же, какой могущественный. Распылил не газ, а баллончик.... Воистину всевышний явил чудо в такси.
19:58:45 13-02-2024
"Водитель резко нажал на газ и начал движение"??? Возле Пионера всегда тесно и сейчас гололед в перемешку с колдобинами и чтобы газануть резко, нужно дождаться ночи! Чтобы выкинуть вещи пассажиров, водителю как минимум пришлось выйти из авто. Что делала девушка в такси, если её везти отказались??? Авто такси собственность Таксиста или он отвечает за это авто. Если таксисту "Непонравились" пассажиры, то таксист в ПРАВЕ попросить пассажиров освободить авто!!! Это записано в законе о такси.
22:08:43 13-02-2024
Если таксисту "Непонравились" пассажиры, - это как? Не красивые? Плохо одетые? Слишком интеллигентные? Не той национальности? Это в законе о такси написано? Надо переэкзаменовать такого знатока закона о такси.
16:12:38 14-02-2024
Водители хоть читали правила перевозки пассажиров, а пассажиры даже не знают о таких правилах. Пассажиры хотят по цене "такси-эконом" ехать как в "такси-бизнес" ))) Если пассажиры имеют высокий рост или массу под 150 кг каждый, то пользуйтесь "Такси-Бизнес" или "грузовым-такси" )))
18:59:23 14-02-2024
Так эта "Кукушка" начала хамить и приператься с водителем. Таких "кукушек" можно возить только пешком в кузове грузовика.