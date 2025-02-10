Соцсети: жительница Барнаула забросала яйцами припаркованную легковушку

По словам очевидцев, от интенсивных ударов у автомобиля треснуло лобовое стекло

10 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле девушка забросала припаркованный автомобиль куриными яйцами. Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам очевидцев, горожанка разбила об автомобиль Nissan Teana несколько десятков яиц. Также, со слов автора видео, у машины треснуло лобовое стекло, а возле нее лежат пакеты с вещами.

Что стало причиной таких действий – неизвестно.

В подписи к видео утверждают, что девушка сделала это из мести.