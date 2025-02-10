Соцсети: жительница Барнаула забросала яйцами припаркованную легковушку
По словам очевидцев, от интенсивных ударов у автомобиля треснуло лобовое стекло
10 февраля 2025, 15:00, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле девушка забросала припаркованный автомобиль куриными яйцами. Об этом сообщает "В курсе 22".
Судя по кадрам очевидцев, горожанка разбила об автомобиль Nissan Teana несколько десятков яиц. Также, со слов автора видео, у машины треснуло лобовое стекло, а возле нее лежат пакеты с вещами.
Что стало причиной таких действий – неизвестно.
В подписи к видео утверждают, что девушка сделала это из мести.
15:04:38 10-02-2025
а все потому что яйца подешевели!
16:07:08 10-02-2025
Гость (15:04:38 10-02-2025) а все потому что яйца подешевели!...
Скорее наоборот, одна пара яиц подорожала.
15:12:24 10-02-2025
Несколько десятков яиц - это надо спецом подготовиться, затариться.
15:12:35 10-02-2025
Реально у стоящей на месте машины куриными яйцами можно разбить стекло? Просто интересно!
17:29:17 10-02-2025
Гость (15:12:35 10-02-2025) Реально у стоящей на месте машины куриными яйцами можно разб... Дед бил, бил - не разбил, баба била - разбила.
17:37:50 10-02-2025
Гость (15:12:35 10-02-2025) Реально у стоящей на месте машины куриными яйцами можно разб... Ну если яйца в кол замёрзли то можно
18:14:07 10-02-2025
Гость (17:37:50 10-02-2025) Ну если яйца в кол замёрзли то можно... Не, видно, что не замерзли, жидкие потеки. А стекло ему до этой невесты кто-то ещё разбил!)))
15:23:42 10-02-2025
И студеною зимой и зеленою весной, и с тобой и со мной --- ЭТО ЯЙЦА
15:32:29 10-02-2025
Это месть. Что то путнее можно разве ждать от нее?!
16:12:34 10-02-2025
это подтверждение того, что парень сделал правильный выбор.
16:12:38 10-02-2025
а чё - впечатляет.
зимой смывать куриный белок то ещё удовольствие.
16:41:06 10-02-2025
Тема зимой Так-то рабочая
17:06:16 10-02-2025
Гость (16:12:34 10-02-2025) это подтверждение того, что парень сделал правильный выбор.... Ниссан?
17:32:58 10-02-2025
Хм.. В моём дворе тоже один ниссановод обитает, очень громкий.
Греется по часу, потом ещё газует.
Есть над чем подумать.
20:12:12 10-02-2025
хорошо, что сейчас и наглядно выяснилось, что фляга семафорит.
надеюсь, что тип с ней детей и совместного имущества не нажил.
а то веселье только начнется
09:16:07 11-02-2025
Постановка для хайпа 100%
09:16:45 11-02-2025
Интересны дальнейшие действия, участкового вызывал, протокол?