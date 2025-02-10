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Соцсети: жительница Барнаула забросала яйцами припаркованную легковушку

По словам очевидцев, от интенсивных ударов у автомобиля треснуло лобовое стекло

10 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле девушка забросала припаркованный автомобиль куриными яйцами. Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам очевидцев, горожанка разбила об автомобиль Nissan Teana несколько десятков яиц. Также, со слов автора видео, у машины треснуло лобовое стекло, а возле нее лежат пакеты с вещами.

Что стало причиной таких действий – неизвестно.

В подписи к видео утверждают, что девушка сделала это из мести.

Барнаул

Комментарии 17

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Гость

15:04:38 10-02-2025

а все потому что яйца подешевели!

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Гость

16:07:08 10-02-2025

Гость (15:04:38 10-02-2025) а все потому что яйца подешевели!...
Скорее наоборот, одна пара яиц подорожала.

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Гость

15:12:24 10-02-2025

Несколько десятков яиц - это надо спецом подготовиться, затариться.

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Гость

15:12:35 10-02-2025

Реально у стоящей на месте машины куриными яйцами можно разбить стекло? Просто интересно!

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Гость

17:29:17 10-02-2025

Гость (15:12:35 10-02-2025) Реально у стоящей на месте машины куриными яйцами можно разб... Дед бил, бил - не разбил, баба била - разбила.

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Гость

17:37:50 10-02-2025

Гость (15:12:35 10-02-2025) Реально у стоящей на месте машины куриными яйцами можно разб... Ну если яйца в кол замёрзли то можно

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Гость

18:14:07 10-02-2025

Гость (17:37:50 10-02-2025) Ну если яйца в кол замёрзли то можно... Не, видно, что не замерзли, жидкие потеки. А стекло ему до этой невесты кто-то ещё разбил!)))

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Гость

15:23:42 10-02-2025

И студеною зимой и зеленою весной, и с тобой и со мной --- ЭТО ЯЙЦА

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Гость

15:32:29 10-02-2025

Это месть. Что то путнее можно разве ждать от нее?!

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Гость

16:12:34 10-02-2025

это подтверждение того, что парень сделал правильный выбор.

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Musik

16:12:38 10-02-2025

а чё - впечатляет.
зимой смывать куриный белок то ещё удовольствие.

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Гость

16:41:06 10-02-2025

Тема зимой Так-то рабочая

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Гость

17:06:16 10-02-2025

Гость (16:12:34 10-02-2025) это подтверждение того, что парень сделал правильный выбор.... Ниссан?

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Иван Иваныч

17:32:58 10-02-2025

Хм.. В моём дворе тоже один ниссановод обитает, очень громкий.
Греется по часу, потом ещё газует.
Есть над чем подумать.

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Гость

20:12:12 10-02-2025

хорошо, что сейчас и наглядно выяснилось, что фляга семафорит.
надеюсь, что тип с ней детей и совместного имущества не нажил.
а то веселье только начнется

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Гость

09:16:07 11-02-2025

Постановка для хайпа 100%

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Гость

09:16:45 11-02-2025

Интересны дальнейшие действия, участкового вызывал, протокол?

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