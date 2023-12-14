Согревающее творчество. Как работает галерея Елены Карловой в Барнауле?

И какие мероприятия проводят

14 декабря 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KaciC

Елена Карлова / Фото предоставлено компанией

Все-таки никакие фотографии в интернете не заменят настоящей, живой встречи с искусством. Особенно это касается мандал. Яркие, объемные и непохожие на другие картины, они откликаются в сердцах всех людей. 1 сентября 2023 года в Барнауле открыли необычное арт-пространство, посвященное творчеству алтайской художницы-символиста Елены Карловой. Жители города познакомились с манящими, золотыми картинами, название которых корнями уходит к древнейшему буддийскому искусству – мандалы.

Красота, любовь и энергия

Это геометрические картины-символы, заключенные в круг. Представьте себе, как на холсте переливается сокровищница золота и серебра, настоящих драгоценных камней и стеклянных элементов. Вместе они образуют симметрию и гармонию через символы разных культур и народов.

Но ценность таких картин заключается не только во внешней красоте, самое важное – это энергия, которой они наполнены.

Каждая мандала, которую Елена создает для выставки, четко продумана и просчитана. Это матрица с определенными символами, сознательно выбранным цветом. В них заключена энергетика, которую чувствуешь, когда совершаешь первое легкое касание пальцами. Ресурсность, любовь, благосостояние – вот, что объединяет все работы.

Галерея Елены Карловой / Фото предоставлены компанией

Девичник и живая музыка

С открытия арт-пространство стало не только выставкой работ, но и местом, где собираются люди для творческих занятий и культурного отдыха.

Галерея проводит:

встречи и девичники с художницей – Елена рассказывает о творчестве, значении символизма и делится секретами раскрытия потенциала, любви к себе и гармонии с окружающими;

Елена рассказывает о творчестве, значении символизма и делится секретами раскрытия потенциала, любви к себе и гармонии с окружающими; музыкальные вечера – раз в неделю приглашают музыкантов города, в стенах выставки уже звучали саксофон, гитара, пианино, скрипка, ханг;

раз в неделю приглашают музыкантов города, в стенах выставки уже звучали саксофон, гитара, пианино, скрипка, ханг; занятия и мастер-классы – приглашают талантливых людей и профессионалов своего дела, которые проводят занятия. В окружении мандал проводили гимнастику, участники изучали работу с метафорическими картами и, конечно же, создавали свою картину.

Галерея продолжает работу и ежедневно анонсирует новинки картин и расписание встреч. Значит и зима для барнаульцев будет теплой. Вход бесплатный.

Актуальные новости и афишу смотрите в телеграм-канале.

Выставка Елены Карловой

Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 117а, "Книжный мир", 1 этаж

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Сайт

Возрастное ограничение 0+

ИП Карлова Е. А.

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