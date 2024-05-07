Сохранение населения и дешевые квартиры: Путин подписал указ о национальных целях
Документ предполагает определение направлений развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года
07 мая 2024, 23:34, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Его опубликовали на сайте Кремля.
Согласно документу, национальными целями являются сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственности личности и прочее. Также важными являются увеличение продолжительности жизни граждан и повышение рождаемости.
Кроме того, в документе указано повышение доступности жилья на первичном рынке – глава государства поручил обеспечить граждан России жильем от 33 квадратных метров на человека.
06:18:37 08-05-2024
Кроме того, в документе указано повышение доступности жилья на первичном рынке – глава государства поручил обеспечить граждан России жильем от 33 квадратных метров на человека.
В реальности речь идёт о том, что средняя (сред-ня-я) обеспеченность жильём должна будет составить не менее 33 кв м. А не о том, что 33 кв м обещано сделать минимальным порогом жилищной обеспеченности каждого гражданина! .
08:30:25 08-05-2024
дешевые квартиры- "новый анекдот"
08:34:57 08-05-2024
Значит и дальше гнобить будут с новыми силами! Медицина и образование очень качественные индикаторы процесса!
09:01:56 08-05-2024
Знаете, а мы ведь верим)
09:46:21 08-05-2024
то есть мне на семью из 3 человек положено 99 м2? Куда подойти за дополнительными 49 м2
09:56:18 08-05-2024
Гость (09:46:21 08-05-2024) то есть мне на семью из 3 человек положено 99 м2? Куда подой... Москва. Кремль. Владимир Владимирович.
13:31:43 08-05-2024
Гость (09:46:21 08-05-2024) то есть мне на семью из 3 человек положено 99 м2? Куда подой... Коммуналка знаете сколько на такие хоромы? Мать одна живёт в трёшке 56 квадратов. Коммуналка тождественно равняется пенсии. Поменять на две однушки (одну жить, вторую сдать) — ни в какую упёрлась.
13:41:33 08-05-2024
ворчун (13:31:43 08-05-2024) Коммуналка знаете сколько на такие хоромы? Мать одна живёт в трёшке 56 квадратов. Нас четыре человека. Живем в двушке в 54 квадрата. Коммуналка за февраль 7400, за март 7000. (Нашел ближайшие квитанции. Без учета э/э, сотовых и интернета). И это при условии,что два человека каждое утро намывают головы. Что с пенсией у вашей мамы? Почему она меньше 10 тысяч?
20:03:12 08-05-2024
Только как всегда не сейчас идет в исполнение а отодвигается до 30 года.