Сохранение населения и дешевые квартиры: Путин подписал указ о национальных целях

Документ предполагает определение направлений развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года

07 мая 2024, 23:34, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Его опубликовали на сайте Кремля.

Согласно документу, национальными целями являются сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственности личности и прочее. Также важными являются увеличение продолжительности жизни граждан и повышение рождаемости.

Кроме того, в документе указано повышение доступности жилья на первичном рынке – глава государства поручил обеспечить граждан России жильем от 33 квадратных метров на человека.