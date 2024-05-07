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Сохранение населения и дешевые квартиры: Путин подписал указ о национальных целях

Документ предполагает определение направлений развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года

07 мая 2024, 23:34, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Его опубликовали на сайте Кремля.

Согласно документу, национальными целями являются сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственности личности и прочее. Также важными являются увеличение продолжительности жизни граждан и повышение рождаемости.

Кроме того, в документе указано повышение доступности жилья на первичном рынке – глава государства поручил обеспечить граждан России жильем от 33 квадратных метров на человека.

Владимир Путин
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Комментарии 9

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ВВП

06:18:37 08-05-2024

Кроме того, в документе указано повышение доступности жилья на первичном рынке – глава государства поручил обеспечить граждан России жильем от 33 квадратных метров на человека.

В реальности   речь  идёт   о том,  что   средняя (сред-​ня-я)  обеспеченность жильём должна будет составить не менее  33 кв м.    А не  о  том,   что  33 кв  м    обещано сделать  минимальным порогом  жилищной обеспеченности  каждого гражданина! .

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Гость

08:30:25 08-05-2024

дешевые квартиры- "новый анекдот"

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гость

08:34:57 08-05-2024

Значит и дальше гнобить будут с новыми силами! Медицина и образование очень качественные индикаторы процесса!

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Гость

09:01:56 08-05-2024

Знаете, а мы ведь верим)

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Гость

09:46:21 08-05-2024

то есть мне на семью из 3 человек положено 99 м2? Куда подойти за дополнительными 49 м2

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Гость

09:56:18 08-05-2024

Гость (09:46:21 08-05-2024) то есть мне на семью из 3 человек положено 99 м2? Куда подой... Москва. Кремль. Владимир Владимирович.

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ворчун

13:31:43 08-05-2024

Гость (09:46:21 08-05-2024) то есть мне на семью из 3 человек положено 99 м2? Куда подой... Коммуналка знаете сколько на такие хоромы? Мать одна живёт в трёшке 56 квадратов. Коммуналка тождественно равняется пенсии. Поменять на две однушки (одну жить, вторую сдать) — ни в какую упёрлась.

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Гость

13:41:33 08-05-2024

ворчун (13:31:43 08-05-2024) Коммуналка знаете сколько на такие хоромы? Мать одна живёт в трёшке 56 квадратов. Нас четыре человека. Живем в двушке в 54 квадрата. Коммуналка за февраль 7400, за март 7000. (Нашел ближайшие квитанции. Без учета э/э, сотовых и интернета). И это при условии,что два человека каждое утро намывают головы. Что с пенсией у вашей мамы? Почему она меньше 10 тысяч?

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Гость

20:03:12 08-05-2024

Только как всегда не сейчас идет в исполнение а отодвигается до 30 года.

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