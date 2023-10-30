В многопрофильной клинике вы можете сразу получить консультацию опытных врачей, пройти все обследования и сдать анализы

30 октября 2023, 11:23, ИА Амител erid: LjN8JwiKg

Клиника "Антуриум" / Фото предоставлено компанией

Здоровье и время – самые ценные ресурсы. Но ведь чтобы серьезно заняться своим здоровьем, нужно потратить очень много времени: сдать анализы, пройти обследования, посетить врачей разного профиля. Как сделать все в одном месте и в короткие сроки? А если речь идет об операции? А если еще и ребенка нужно хорошему специалисту показать? Большая команда профессионалов многопрофильной клиники "Антуриум" ежедневно решает такие задачи уже на протяжении 20 лет. В клинике есть полный цикл медицинских услуг: от забора крови до сложнейших современных оперативных вмешательств.

Это большой центр, где есть много разных направлений

"Антуриум" – это крупное частное лечебное учреждение, занимающее большое четырехэтажное здание в историческом центре города.

Клиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения многих заболеваний, в том числе:

цифровая флюорография;

рентгенография и маммография;

денситометрия;

ультразвуковые системы экспертного класса с функцией эластографии;

видеоэндоскопическое оборудование;

анестезиологическое, реанимационное и другие виды оборудования.

"Антуриум" располагает собственной клинико-диагностической лабораторией, пациенты имеют возможность получить качественные и быстрые результаты практически любых лабораторных анализов. Работают кабинет функциональной диагностики и процедурный кабинет.









Клиника "Антуриум" / Фото предоставлено компанией

Работают опытные врачи

В клинике принимают ведущие специалисты в различных областях медицины. Все они постоянно проходят дополнительное профессиональное обучение и обязательно имеют действующие сертификаты либо свидетельства об аккредитации. Докторов клиники знают не только в Алтайском крае, а также по всей России и за рубежом.

















Клиника "Антуриум" / Фото предоставлено компанией

Есть и прием, и стационар

Клиника ведет поликлинический прием более чем по 20 направлениям. Доктора могут выезжать на дом и проводить консультацию онлайн.

А еще здесь есть комфортабельный дневной и круглосуточный стационары. В клинике проводятся оперативные и диагностические вмешательства по профилям:

пластическая хирургия;

общая хирургия;

гинекология;

урология;

оториноларингология;

травматология.













Клиника "Антуриум" / Фото предоставлено компанией

Можно пройти диспансеризацию и чекапы

Да, и диспансеризацию, и медосмотр, и чекап-программы. Клиника сотрудничает с ведущими страховыми компаниями по программе ДМС.

Ну и еще одна важная причина – в клинике созданы все условия для комфортного пребывания. И жители региона все это давно оценили. Не случайно клиника вошла в шорт-лист премии "Народный знак качества" в 2023 году и сейчас борется за победу в номинации "Медцентр года". Кстати, пока "Антуриум" на первом месте в голосовании. Поддержать компанию можно здесь. Кроме того, "Антуриум" вошел в топ-200 частных многопрофильных клиник по России по версии делового издания об индустрии здравоохранения "Вадемикум".

"Антуриум" – клиника, которой доверяют!

Клиника "Антуриум" / Фото предоставлено компанией

Многопрофильная медицинская клиника "Антуриум" (ООО "ММК "Антуриум")

Регистратура: 8 (3852) 535-535, 500-814

anturium.ru

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