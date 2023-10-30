Сохранить здоровье и время: почему лучше обращаться в медклинику полного цикла
В многопрофильной клинике вы можете сразу получить консультацию опытных врачей, пройти все обследования и сдать анализы
30 октября 2023, 11:23, ИА Амител erid: LjN8JwiKg
Здоровье и время – самые ценные ресурсы. Но ведь чтобы серьезно заняться своим здоровьем, нужно потратить очень много времени: сдать анализы, пройти обследования, посетить врачей разного профиля. Как сделать все в одном месте и в короткие сроки? А если речь идет об операции? А если еще и ребенка нужно хорошему специалисту показать? Большая команда профессионалов многопрофильной клиники "Антуриум" ежедневно решает такие задачи уже на протяжении 20 лет. В клинике есть полный цикл медицинских услуг: от забора крови до сложнейших современных оперативных вмешательств.
Это большой центр, где есть много разных направлений
"Антуриум" – это крупное частное лечебное учреждение, занимающее большое четырехэтажное здание в историческом центре города.
Клиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения многих заболеваний, в том числе:
- цифровая флюорография;
- рентгенография и маммография;
- денситометрия;
- ультразвуковые системы экспертного класса с функцией эластографии;
- видеоэндоскопическое оборудование;
- анестезиологическое, реанимационное и другие виды оборудования.
"Антуриум" располагает собственной клинико-диагностической лабораторией, пациенты имеют возможность получить качественные и быстрые результаты практически любых лабораторных анализов. Работают кабинет функциональной диагностики и процедурный кабинет.
Работают опытные врачи
В клинике принимают ведущие специалисты в различных областях медицины. Все они постоянно проходят дополнительное профессиональное обучение и обязательно имеют действующие сертификаты либо свидетельства об аккредитации. Докторов клиники знают не только в Алтайском крае, а также по всей России и за рубежом.
Есть и прием, и стационар
Клиника ведет поликлинический прием более чем по 20 направлениям. Доктора могут выезжать на дом и проводить консультацию онлайн.
А еще здесь есть комфортабельный дневной и круглосуточный стационары. В клинике проводятся оперативные и диагностические вмешательства по профилям:
- пластическая хирургия;
- общая хирургия;
- гинекология;
- урология;
- оториноларингология;
- травматология.
Можно пройти диспансеризацию и чекапы
Да, и диспансеризацию, и медосмотр, и чекап-программы. Клиника сотрудничает с ведущими страховыми компаниями по программе ДМС.
Ну и еще одна важная причина – в клинике созданы все условия для комфортного пребывания. И жители региона все это давно оценили. Не случайно клиника вошла в шорт-лист премии "Народный знак качества" в 2023 году и сейчас борется за победу в номинации "Медцентр года". Кстати, пока "Антуриум" на первом месте в голосовании. Поддержать компанию можно здесь. Кроме того, "Антуриум" вошел в топ-200 частных многопрофильных клиник по России по версии делового издания об индустрии здравоохранения "Вадемикум".
"Антуриум" – клиника, которой доверяют!
Многопрофильная медицинская клиника "Антуриум" (ООО "ММК "Антуриум")
Регистратура: 8 (3852) 535-535, 500-814
anturium.ru
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