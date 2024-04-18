Solaris вернулся. Но теперь это не модель, а целый бренд в Автоцентре АНТ

Рассказываем, какие модели есть в продаже

18 апреля 2024, 08:45, ИА Амител erid: LjN8KH4W4

Автомобили Solaris / Фото: Автоцентр АНТ

Производство машин под маркой Solaris* стартовало в Петербурге. Бывший завод Hyundai* в Северной столице возобновил производство машин. Модельный ряд состоит из четырех автомобилей, которые получили индексы HS, HC, KRS и KRX. Под этими шифровками скрываются привычные нам Hyundai Solaris и Creta*, Kia Rio* и Rio X-line*. Завод перешел под контроль российской AGR Automotive Group*.

В каких комплектациях доступны модели?

Solaris HS – субкомпактный пятиместный седан. Автомобиль доступен в комплектациях Active Plus*, Comfort* и Elegance* с большим выбором цветовых решений. В зависимости от комплектации мотор сопряжен механической или автоматической коробкой передач.

Solaris HC – компактный кроссовер в комплектациях Classic*, Family* и Lifestyle*, доступен как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Городской седан Solaris KRS и маневренный кросс-хэтчбек Solaris KRX оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. и автоматической или механической коробками передач. Solaris KRS представлен в комплектациях Classic, Comfort и Prestige*. Solaris KRX доступен в продаже в комплектациях Comfort, Luxe*, Style*, Prestige и Premium*.

Автомобили Solaris / Фото: Автоцентр АНТ

Производство автомобилей ведут в режиме полного цикла, как и в случае с прежними моделями Hyundai и Kia.

Где посмотреть и купить?

Автоцентр АНТ приглашает все жителей края обновить свой автомобиль к лету. Там в экспресс-режиме оценят вашу машину, рассчитают платежи под максимально выгодные и индивидуальные условия. И вы сможете уехать на новеньком Solaris в этот же день.

Приобрести модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX можно у официального дилера Solaris – Автоцентра АНТ. Гарантия на автомобили – 3 года или 100 тыс. километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Автоцентр АНТ

Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Сайт

* Solaris ("Солярис"); Hyundai ("Хендай"); Creta ("Крета"); Kia Rio ("Киа Рио"); Rio X-line ("Рио Икс-Лайн"); AGR Automotive Group ("ЭйДжиАр Аутомотив Груп"); Active Plus ("Актив Плюс"); Comfort ("Комфорт"); Elegance ("Елеганс"); Classic ("Классик"); Family ("Фэмили"); Lifestyle ("Лайфстайл"); Prestige ("Престиж"); Luxe ("Люкс"); Style ("Стайл"); Premium ("Премиум")

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