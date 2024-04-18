Solaris вернулся. Но теперь это не модель, а целый бренд в Автоцентре АНТ
Рассказываем, какие модели есть в продаже
18 апреля 2024, 08:45, ИА Амител erid: LjN8KH4W4
Производство машин под маркой Solaris* стартовало в Петербурге. Бывший завод Hyundai* в Северной столице возобновил производство машин. Модельный ряд состоит из четырех автомобилей, которые получили индексы HS, HC, KRS и KRX. Под этими шифровками скрываются привычные нам Hyundai Solaris и Creta*, Kia Rio* и Rio X-line*. Завод перешел под контроль российской AGR Automotive Group*.
В каких комплектациях доступны модели?
Solaris HS – субкомпактный пятиместный седан. Автомобиль доступен в комплектациях Active Plus*, Comfort* и Elegance* с большим выбором цветовых решений. В зависимости от комплектации мотор сопряжен механической или автоматической коробкой передач.
Solaris HC – компактный кроссовер в комплектациях Classic*, Family* и Lifestyle*, доступен как с механической, так и с автоматической коробкой передач.
Городской седан Solaris KRS и маневренный кросс-хэтчбек Solaris KRX оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. и автоматической или механической коробками передач. Solaris KRS представлен в комплектациях Classic, Comfort и Prestige*. Solaris KRX доступен в продаже в комплектациях Comfort, Luxe*, Style*, Prestige и Premium*.
Производство автомобилей ведут в режиме полного цикла, как и в случае с прежними моделями Hyundai и Kia.
Где посмотреть и купить?
Автоцентр АНТ приглашает все жителей края обновить свой автомобиль к лету. Там в экспресс-режиме оценят вашу машину, рассчитают платежи под максимально выгодные и индивидуальные условия. И вы сможете уехать на новеньком Solaris в этот же день.
Приобрести модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX можно у официального дилера Solaris – Автоцентра АНТ. Гарантия на автомобили – 3 года или 100 тыс. километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Автоцентр АНТ
Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Сайт
* Solaris ("Солярис"); Hyundai ("Хендай"); Creta ("Крета"); Kia Rio ("Киа Рио"); Rio X-line ("Рио Икс-Лайн"); AGR Automotive Group ("ЭйДжиАр Аутомотив Груп"); Active Plus ("Актив Плюс"); Comfort ("Комфорт"); Elegance ("Елеганс"); Classic ("Классик"); Family ("Фэмили"); Lifestyle ("Лайфстайл"); Prestige ("Престиж"); Luxe ("Люкс"); Style ("Стайл"); Premium ("Премиум")
ООО АНТ 2000Реклама
10:59:23 18-04-2024
Hyundai* в Северной столице возобновил производство --- интересно почему? Южную Корею включили в американский блок против Китая, а они санкции не выполняют. Так поди и против Китая не будут американцам помогать
11:14:40 18-04-2024
Бывший завод Hyundai*
13:31:43 18-04-2024
Хорошую машину Хундаем не назовут
03:33:49 21-04-2024
Гость (13:31:43 18-04-2024) Хорошую машину Хундаем не назовут... А чем она плоха
08:10:48 22-04-2024
Да хотя бы своими моторами....плоха всмысле
20:58:00 23-04-2024
Для начала господа чайники Hyundai это не Хендай и не Хундай, это Хенде, читайте инфу про компантю
10:14:21 25-04-2024
Эта машина не нравится, либо тем у кого нет денег на нее, либо тем у кого деньги есть и покупают себе уже машину более высокого класса.
Ничего плохого в этой машине нет, сам езжу на Солярисе. Но цена конечно сейчас завышена на них. С другой стороны цена сейчас на все завышена, не только на эту машину.