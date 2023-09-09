Солист группы "Порнофильмы" стал иноагентом

Реестр на этот раз пополнили шесть имён

09 сентября 2023, 08:14, ИА Амител

Кадр: YouTube

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов солиста рок-группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, сообщили на сайте ведомства.

Решение объяснили тем, что Котляров "открыто выступал в поддержку Украины", "осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов", "негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации" и "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Статус иноагента также получили журналист Андрей Мальгин, режиссер Мумин Шакиров, историк Николай Митрохин, политик Наталья Пелевина и депутат города Ефремов (Тульская область) Ольга Подольская.

Напомним, иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".