Солиста группы "Звери" просят проверить на высказывания против СВО
Накануне выступление коллектива на ПМЭФ отменили
11 июня 2023, 22:33, ИА Амител
Кадр из видео
Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру России с просьбой проверить солиста группы "Звери" Романа Билыка на высказывания против СВО. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
"Билык неоднократно заявлял, что он вне политики, однако его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших", – заявили авторы обращения.
Ранее стало известно, что выступление коллектива на ПМЭФ отменили из-за позиции солиста. В ближайшее время у группы запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.
22:55:00 11-06-2023
А эти "Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" сами на этой СВО были???
06:30:07 12-06-2023
Я поняла. Только хвалить можно.