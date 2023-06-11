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Солиста группы "Звери" просят проверить на высказывания против СВО

Накануне выступление коллектива на ПМЭФ отменили

11 июня 2023, 22:33, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру России с просьбой проверить солиста группы "Звери" Романа Билыка на высказывания против СВО. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

"Билык неоднократно заявлял, что он вне политики, однако его поведение говорит о желании усидеть на двух стульях, быть хорошим для наших и ваших", – заявили авторы обращения.

Ранее стало известно, что выступление коллектива на ПМЭФ отменили из-за позиции солиста. В ближайшее время у группы запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

культура

Комментарии 2

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Гость

22:55:00 11-06-2023

А эти "Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" сами на этой СВО были???

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Гость

06:30:07 12-06-2023

Я поняла. Только хвалить можно.

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