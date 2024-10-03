Солнце выбросило облако плазмы в 1 трлн тонн, которое вызовет длинную магнитную бурю
Мощная вспышка приведет к двум дням колебаний магнитосферы Земли
03 октября 2024, 19:45, ИА Амител
Солнце оживилось после двух недель затишья. Как сообщает "АиФ" со ссылкой на ученых, с 29 сентября начали расти все основные показатели его активности: потоки солнечного рентгеновского излучения усилились на 50%, во столько же увеличилась и площадь солнечных пятен. Однако недавняя вспышка, которая стала второй по силе в этом цикле, смогла снова удивить ученых.
Заведующий лабораторией Сергей Богачев рассказал, что взрыв зафиксировали в центре солнечного диска – в области максимального воздействия на Землю. Температура там подскочила до 100 миллионов градусов. Взрыв оказался ожидаемого уровня, но облако плазмы все равно достигнет магнитосферы Земли поздним вечером 3 октября. Его масса – 1 трлн тонн.
"Это существенно превышает средние величины, что неудивительно при такой силе взрыва, но все же примерно в десять раз ниже того, что могло бы быть при некоторых сценариях", – подчеркнул ученый.
В результате магнитная буря продлится два дня. Ее первый пик придется на утро 4 октября, а второй – на ночь 5 октября. "АиФ" отмечает, что в отдельные часы на Земле могут наблюдаться перебои с коротковолновой связью.
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