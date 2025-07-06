Солнце выбросило рекордно большой протуберанец

Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект зарегистрировали возле противоположного полюса Солнца

06 июля 2025, 09:15, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

"Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем все предыдущие", — говорится в публикации.

Ученым удалось заснять новую гигантскую плазменную структуру размером более миллиона километров. Звезда выбросила ее в сторону северного полюса Солнечной системы между 9:00 и 14:00 мск.

Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект зарегистрировали возле противоположного — южного полюса Солнца, рассказали в лаборатории.