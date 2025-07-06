Солнце выбросило рекордно большой протуберанец
Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект зарегистрировали возле противоположного полюса Солнца
06 июля 2025, 09:15, ИА Амител
Солнце выбросило еще один рекордно большой протуберанец, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
"Солнце продолжает ставить рекорды по размеру выбрасываемых в космос протуберанцев. Новое видео, снятое сегодня в первой половине дня на правом краю Солнца, поражает воображение ничуть не меньше, чем все предыдущие", — говорится в публикации.
Ученым удалось заснять новую гигантскую плазменную структуру размером более миллиона километров. Звезда выбросила ее в сторону северного полюса Солнечной системы между 9:00 и 14:00 мск.
Примерно за сутки до этого сравнимый по размеру объект зарегистрировали возле противоположного — южного полюса Солнца, рассказали в лаборатории.
10:22:09 06-07-2025
И что нам от этого?
12:02:37 06-07-2025
Солнышко, ЖГИ!!!