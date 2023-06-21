Солнцестояние. Почему в России хотят вернуть летнее время и нужно ли это Алтаю?

Спорную инициативу рассмотрят в Госдуме 21 июня

21 июня 2023, 09:15, Вячеслав Кондаков

Фото: кадр из фильма "25 кадр"

Госдума на сессии 21 июня рассмотрит вопрос о возврате к летнему времени регионов России. Автором инициативы стал депутат от КПРФ Михаил Матвеев. По его мнению, это позволит увеличить световой день. Однако предложение коммуниста уже вызвало шквал критики со стороны коллег Матвеева, которые уверены, что переводить стрелки часов не нужно. Даже и автор законопроекта сомневается, что Госдума одобрит инициативу. А вот в АКЗС данную инициативу вообще называют идиотской. Депутат от "Единой России" Сергей Серов уверен: законопроект вреден для Алтайского края. И вот почему.

Почему хотят вернуть летнее время в России?

Согласно инициативе, в конце марта россияне будут переводить стрелки на час вперед.

"Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию", – говорится в пояснительной записке.

В то же время автор законопроекта сам сомневается в его одобрении депутатами Госдумы. Матвеев считает, что сторонников его идеи очень мало. Например, правительство РФ уже дало отрицательное заключение.

"Аргументы в отношении биологических часов, которые якобы сбиваются у людей, – это, честно говоря, смешно даже слушать. Пусть эти люди тогда откажутся от субботы с воскресеньем, от праздничных дней, от отпуска", – приводит слова Матвеева издание "Подъем".

Инициативу депутата от КПРФ уже раскритиковали другие его коллеги по Госдуме, призвавшие не шокировать людей постоянными переносами стрелок часов. В частности, депутат от "Единой России" Светлана Бессараб напомнила, что переводы стрелок часов вносили путаницу и добавляли сложностей в обычный распорядок россиян. По мнению Бессараб, при переходе на летнее время довольно сложно заново привыкать просыпаться на час раньше.

"Это создает неудобства для работы транспорта, бизнеса, торговых точек. Люди забывают о том, что есть необходимость перевести стрелки часов на час раньше или позже, приходят не вовремя на работу. Это все довольно сложно и совсем не смешно для организма. Именно поэтому в свое время было принято решение об отмене перевода стрелок часов", – приводит regnum.ru мнение Бессараб.

Эсер Анатолий Вассерман заявил, что тоже не будет поддерживать инициативу, потому что в "России сейчас есть дела поважнее".

Что думают об идее в Алтайском крае?

Также отнеслись к ней с негативом. В разговоре с amic.ru председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и вовсе назвал инициативу идиотской. Единоросс напомнил, как руководство Алтайского края в 2016 году на федеральном уровне добивалось, чтобы наш регион перешел в другую часовую зону и мы начали жить по летнему расписанию. Тогда от смены поясов выиграли, прежде всего, многочисленные дачники и крестьяне. Также, напомнил Серов, владельцы дачных участков и личных приусадебных хозяйств жаловались на нехватку времени после работы. Многим элементарно не хватало времени до заката солнца, чтобы заняться своими домашними хлопотами. При этом Алтайский край – один из немногих регионов страны, кто уже живет по летнему времени, поэтому инициатива Матвеева особо не коснется региона.

"Мы кое-как отбили изменения времени. Все люди возмущались перестройкой организма. Кроме того, это отражалось на сельском хозяйстве: страдали животные. Коровы привыкали к тому, во сколько начиналось доения. Приходилось менять график, и недовольны были также доярки и механизаторы. Теперь, если вернуться на другое время, это скажется не только на здоровье, но и продуктивности: молока станет меньше. Поэтому уверен, что инициативу Михаила Матвеева не примут в Госдуме. Мы в АКЗС с коллегами ее точно не поддерживаем", – объяснил amic.ru Сергей Серов.

Алтайский фермер Виктор Пущин из Угловского района также выразил уверенность, что перевод стрелок в регионе больше не произойдет.

"Такие перемены нам, аграриям, ничего не дадут. Работать мы начинаем, как только встает солнце. А бывает, выезжаем в поля еще затемно, чтобы пока нет жары, провести культивацию. К обеду все работы приостанавливаем, а как солнце начинает садиться, мы снова выезжаем. Поэтому для нас перевод часов никакой пользы не принесет", – рассказал amic.ru Виктор Пущин.

Когда и как переводили время в России?

В нашей стране стрелки часов впервые перевели в 1917 году. Тогда переход состоялся на летнее время по примеру западных стран для экономии электричества. В 1930 и 1981 годах было введено летнее время без возвращения на зимнее, в итоге часы в СССР стали опережать астрономические на два часа. С 1982 года часы переводились дважды в год. В 1991 году перевели время только на зимнее, чтобы сократить разрыв с астрономическими часами. Далее снова переводили время дважды в год. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна навсегда перейдет на летнее время. Однако через три года Владимир Путин вернул страну на зимнее время и заявил, что больше экспериментов с переводами стрелок не будет.

Однако жить по зимнему расписанию Алтайскому краю стало некомфортно: летом светало очень рано, а сумерки, наоборот, наступали, когда люди только возвращались с работы. В итоге депутаты АКЗС обратились в Госдуму и президенту РФ с просьбой сменить часовой пояс. В итоге к 27 марта 2016 года в Алтайском крае и Республике Алтай перевели стрелки часов на час вперед, а разница с Москвой увеличилась на час.