Солнцестояние. Почему в России хотят вернуть летнее время и нужно ли это Алтаю?
Спорную инициативу рассмотрят в Госдуме 21 июня
21 июня 2023, 09:15, Вячеслав Кондаков
Госдума на сессии 21 июня рассмотрит вопрос о возврате к летнему времени регионов России. Автором инициативы стал депутат от КПРФ Михаил Матвеев. По его мнению, это позволит увеличить световой день. Однако предложение коммуниста уже вызвало шквал критики со стороны коллег Матвеева, которые уверены, что переводить стрелки часов не нужно. Даже и автор законопроекта сомневается, что Госдума одобрит инициативу. А вот в АКЗС данную инициативу вообще называют идиотской. Депутат от "Единой России" Сергей Серов уверен: законопроект вреден для Алтайского края. И вот почему.
Почему хотят вернуть летнее время в России?
Согласно инициативе, в конце марта россияне будут переводить стрелки на час вперед.
"Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию", – говорится в пояснительной записке.
В то же время автор законопроекта сам сомневается в его одобрении депутатами Госдумы. Матвеев считает, что сторонников его идеи очень мало. Например, правительство РФ уже дало отрицательное заключение.
"Аргументы в отношении биологических часов, которые якобы сбиваются у людей, – это, честно говоря, смешно даже слушать. Пусть эти люди тогда откажутся от субботы с воскресеньем, от праздничных дней, от отпуска", – приводит слова Матвеева издание "Подъем".
Инициативу депутата от КПРФ уже раскритиковали другие его коллеги по Госдуме, призвавшие не шокировать людей постоянными переносами стрелок часов. В частности, депутат от "Единой России" Светлана Бессараб напомнила, что переводы стрелок часов вносили путаницу и добавляли сложностей в обычный распорядок россиян. По мнению Бессараб, при переходе на летнее время довольно сложно заново привыкать просыпаться на час раньше.
"Это создает неудобства для работы транспорта, бизнеса, торговых точек. Люди забывают о том, что есть необходимость перевести стрелки часов на час раньше или позже, приходят не вовремя на работу. Это все довольно сложно и совсем не смешно для организма. Именно поэтому в свое время было принято решение об отмене перевода стрелок часов", – приводит regnum.ru мнение Бессараб.
Эсер Анатолий Вассерман заявил, что тоже не будет поддерживать инициативу, потому что в "России сейчас есть дела поважнее".
Что думают об идее в Алтайском крае?
Также отнеслись к ней с негативом. В разговоре с amic.ru председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов и вовсе назвал инициативу идиотской. Единоросс напомнил, как руководство Алтайского края в 2016 году на федеральном уровне добивалось, чтобы наш регион перешел в другую часовую зону и мы начали жить по летнему расписанию. Тогда от смены поясов выиграли, прежде всего, многочисленные дачники и крестьяне. Также, напомнил Серов, владельцы дачных участков и личных приусадебных хозяйств жаловались на нехватку времени после работы. Многим элементарно не хватало времени до заката солнца, чтобы заняться своими домашними хлопотами. При этом Алтайский край – один из немногих регионов страны, кто уже живет по летнему времени, поэтому инициатива Матвеева особо не коснется региона.
"Мы кое-как отбили изменения времени. Все люди возмущались перестройкой организма. Кроме того, это отражалось на сельском хозяйстве: страдали животные. Коровы привыкали к тому, во сколько начиналось доения. Приходилось менять график, и недовольны были также доярки и механизаторы. Теперь, если вернуться на другое время, это скажется не только на здоровье, но и продуктивности: молока станет меньше. Поэтому уверен, что инициативу Михаила Матвеева не примут в Госдуме. Мы в АКЗС с коллегами ее точно не поддерживаем", – объяснил amic.ru Сергей Серов.
Алтайский фермер Виктор Пущин из Угловского района также выразил уверенность, что перевод стрелок в регионе больше не произойдет.
"Такие перемены нам, аграриям, ничего не дадут. Работать мы начинаем, как только встает солнце. А бывает, выезжаем в поля еще затемно, чтобы пока нет жары, провести культивацию. К обеду все работы приостанавливаем, а как солнце начинает садиться, мы снова выезжаем. Поэтому для нас перевод часов никакой пользы не принесет", – рассказал amic.ru Виктор Пущин.
Когда и как переводили время в России?
В нашей стране стрелки часов впервые перевели в 1917 году. Тогда переход состоялся на летнее время по примеру западных стран для экономии электричества. В 1930 и 1981 годах было введено летнее время без возвращения на зимнее, в итоге часы в СССР стали опережать астрономические на два часа. С 1982 года часы переводились дважды в год. В 1991 году перевели время только на зимнее, чтобы сократить разрыв с астрономическими часами. Далее снова переводили время дважды в год. В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна навсегда перейдет на летнее время. Однако через три года Владимир Путин вернул страну на зимнее время и заявил, что больше экспериментов с переводами стрелок не будет.
Однако жить по зимнему расписанию Алтайскому краю стало некомфортно: летом светало очень рано, а сумерки, наоборот, наступали, когда люди только возвращались с работы. В итоге депутаты АКЗС обратились в Госдуму и президенту РФ с просьбой сменить часовой пояс. В итоге к 27 марта 2016 года в Алтайском крае и Республике Алтай перевели стрелки часов на час вперед, а разница с Москвой увеличилась на час.
09:21:28 21-06-2023
Сразу вспоминается кот которому нечего делать.
09:26:57 21-06-2023
Гость (09:21:28 21-06-2023) Сразу вспоминается кот которому нечего делать.... ну почему ? почему? только прочитав название статьи я так же подумал? мы с вами в одно время росли ?
19:05:56 21-06-2023
Гость (09:21:28 21-06-2023) Сразу вспоминается кот которому нечего делать.... Экономия света была оправдана, когда государство датировало электроэнергию. В мире капитализма , чем больше продали электроэнергии тем лучше. Вам надо учиться выражать свои мысли, а не писать пошлости.
09:27:39 21-06-2023
Ну сколько можно уже стрелки дёргать. Достали реально. И всё с "научной точки зрения" обосновывают. Что бы в 3 часа утра за окном светло было и петухи орали? Причём сами не понимают,что творят. А выпендриться надо.
09:31:24 21-06-2023
Ничего не понял, но очень интересно. Рассматривают новый закон в Госдуме, у этого закона есть недостатки и ни одного плюса. Зашибись.
09:33:06 21-06-2023
Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в три часа уже светло, а в 21 уже темно. ////В каком месте в 21 час темно, в Краснодаре, Москве? В Барнауле часа в 23 темно только
09:33:58 21-06-2023
Горит крыша звоните - 01, украли крышу - звоните 02, едет крыша - звоните 03..
09:35:54 21-06-2023
Лучше бы обсудили перенос столицы в Омск, Новосибирск. Поближе, так сказать, к СВОЕМУ народу. А то они только приходят на работу, а на востоке страны уже конец рабочего дня. Правда, москвичей это не напрягает, они возмущаются, почему люди в 22 часа, по-нашему времени, уже не на работе. Я привожу в пример Нортэк.
10:33:48 21-06-2023
Гость (09:35:54 21-06-2023) Лучше бы обсудили перенос столицы в Омск, Новосибирск. Побли... Вы знаете, что за Уралом живет всего лишь 20 млн человек?
09:36:03 21-06-2023
Отправьте всех говорилок-трибунных на фронт. Пусть хоть одно своё решение внедрят
09:43:17 21-06-2023
Да надо просто установить всем одно время. Как в Китае. И все проблемы будут решены - все буду жить по московскому времени. И плевать, что кто-то будет работать ночью - зато Москве удобно. А то ишь...
09:51:41 21-06-2023
Если экономить электроэнергию, то поставщики этой самой энергии будут меньше денег получать.
10:08:19 21-06-2023
Депутат от коммунистов в очередной раз решил напомнить населению, что есть такая партия, есть такой депутат, сколько ума, такие и инициативы. Как говорят "Хорош любой пиар, кроме некролога."
10:15:22 21-06-2023
Господи, нет! Нееееееееет!!!
10:41:31 21-06-2023
Гость (09:33:06 21-06-2023) Переход на летнее время позволяет добавлять к активному пери... сейчас солнце садится около 22:00, а в августе темно будет уже в 21:00. зато в 4 утра уже светает (((
15:57:05 21-06-2023
Гость (10:41:31 21-06-2023) сейчас солнце садится около 22:00, а в августе темно будет у... Вот именно! Верните летнее вреия!
16:44:08 21-06-2023
Гость (15:57:05 21-06-2023) Вот именно! Верните летнее вреия!... Верните летнее время. И больше можете ничего не трогать. Сейчас совсем не айс. Летом светло в 3 утра! Зимой темно с 16.00. Совершенно некомфортно. Не знаю, какое оно там правильное, но в 2015 году жители Сибири просили вернуть летнее время в этих регионах. И я полностью поддерживаю эту инициативу. Очень многие в регионе были против перехода на постоянное зимнее время.
11:03:07 21-06-2023
Опять лыко да мочало! Оставте коммуняки Время в покое. Займитесь садами на Марсе. Вы же любите глобальные проекты. Проявите себя на межпланетном уровне.
11:35:16 21-06-2023
Самые громкие инициативы думцев- двигать стрелки и дни новогодних каникул.
11:41:30 21-06-2023
Гость (11:35:16 21-06-2023) Самые громкие инициативы думцев- двигать стрелки и дни новог... Так они больше ничего не умеют, разве что еще и запрещать все подряд.
14:34:29 21-06-2023
Гость (10:33:48 21-06-2023) Вы знаете, что за Уралом живет всего лишь 20 млн человек?... Почти сорок миллионов, а не двадцать. Примерно четверть населения России.
14:52:40 21-06-2023
Несколько десятков лет веду статистику потребления электроэнергии в квартире. От перевода стрелок количество киловатт не изменилось ни разу. Какая экономия? Этот депутат дискредитирует свою партию такими предложениями.
15:58:35 21-06-2023
Когда в 2011 году мы жили по летнему времени до 2014 году было норм. А потом перешли на постоянное зимнее время. Мне не нравится. У нас отобрали час свет вечером. Для меня это важно. Поэтому если выбирать из двух зол- я предпочту переводить стрелки. Хотя лучше вмего перейти на летнее время и больше на зимнее не переходить.
16:00:18 21-06-2023
Всегда была КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ подвижек стрелок часов. Помню, к заводу автобус подвозил к 7-40, выхожу , а состояние - как от наркоза не отошла. Сейчас на пенсии и пофиг, но это НЕ для людей предложение(((((((
17:39:15 21-06-2023
Светлана (16:00:18 21-06-2023) Всегда была КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ подвижек стрелок часов. По... Когда на самолете из Москвы в Барнаул летишь, то разница 4 часа. И ничего, очень скоро адаптируешься к смене часовых поясов. А то, что у вас в 7-40 "состояние - как от наркоза не отошла" - так пораньше спать надо было ложиться. Дедушка летом с солнцем вставал, в 4 утра. Нормально себя чувствовал, потому что и ложился рано.
17:36:32 21-06-2023
Барнаул, 21 июня 2023 ------ Восход: 04:56 Закат: 21:56 Продолжительность дня: 17 ч. 0 мин.
17:43:11 21-06-2023
Гость (17:36:32 21-06-2023) Барнаул, 21 июня 2023 ------ Восход: 04:56 Закат: 21:56 Прод... Самый грамотный коммент. А в 3 ночи светло тому, кто уснул при свете.
18:03:05 21-06-2023
Гость (17:36:32 21-06-2023) Барнаул, 21 июня 2023 ------ Восход: 04:56 Закат: 21:56 Прод... Если бы закат был на час позже, то больше эффективного времени во второй половине. Вечером можно съездить на речку, на дачу, потому что светло. А утром всё равно в основном проводят в помещениях с электричеством: в ванной, в прихожей. То есть электричество будет экономиться, это факт. Я не жаворонок, но соглашусь, что лучший вариант - перевести стрелки на час вперед, то есть на летнее время относительно сегодняшнего.
18:23:29 21-06-2023
Гость (17:36:32 21-06-2023) Барнаул, 21 июня 2023 ------ Восход: 04:56 Закат: 21:56 Прод... Оптимально будет: 5:56-22:56