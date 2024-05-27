"Солнечная" девочка из Новосибирска поехала на турнир благодаря помощи подписчиков

14-летняя Настя совсем недавно стала заниматься настольным теннисом, однако уже выиграла Кубок России

27 мая 2024, 18:17, ИА Амител

14-летняя Настя из Новосибирска / "КП-Новосибирск"

14-летняя девочка из Новосибирска с синдромом Дауна попала на соревнования по настольному теннису благодаря подписчикам. Как сообщает "КП-Новосибирск", Настя недавно выиграла Кубок России в своей категории, а теперь полетела на соревнования в Санкт-Петербурге – деньги собирали в Сети.

"У меня четверо детей: трое сыновей и лапочка-дочка. Два года назад Настя начала заниматься настольным теннисом, уже через полгода заняла первое место в своей категории в парном разряде на кубке России! Еще через год в личном разряде третье место по России, причем среди взрослых. За первое место в парном разряде на Кубке России мы получили стипендию – 7 тысяч рублей ежемесячно в течение года", – рассказала ее мама.

Настя любит не только настольный теннис, хотя именно в нем у нее наибольшие успехи. В этот вид спорта девочка попала неожиданно и на первом турнире оказалась, держа ракетку в руках всего пару дней. И уже там ее навыки заметили тренеры.

Однако у семьи есть проблема. Доходы не покрывают расходы на тренировки и поездки на соревнования. Ближайшие пройдут в Петербурге с 26 по 30 мая. Одни билеты на самолет стоят 50 тысяч рублей, а еще будут расходы на проживание. Сбор на 68 тысяч рублей удалось закрыть спустя пять часов, хоть и на 62%.

"Но это неплохо, так как первые две недели я вообще думала, что зря все затеяла", – рассказала женщина.

Сейчас Настя уже улетела в Северную столицу. Она сказала, что постарается выиграть Кубок, "самый большой". Девочка пожелала подписчикам, которые жертвовали деньги, удачи, успехов и чтобы они "любили всех людей".