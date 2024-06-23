Солнечно, но без жары. Синоптики сделали прогноз погоды в Алтайском крае на июль

Большую часть месяца температура будет в пределах от +24 до +26 градусов

23 июня 2024, 15:37, ИА Амител

Лето, отпуск / Фото: unsplash.com

Июль в Алтайском крае будет теплым и солнечным, однако экстремальных температур в регионе не ожидается. Такой прогноз сделали синоптики сервиса World Weather.

Так, в Барнауле около половины месяца будет с переменной облачностью, а вторая порадует солнцем. При этом, по предварительным данным, окажется всего один день с осадками, и то в начале месяца. Средняя температура днем будет от +24 до +26 градусов, а ночью – от +18 до +20 градусов.

Следует отметить, что погода еще может измениться. Данный прогноз сформирован на основе долгосрочного прогнозирования, а также статистических данных за прошлые годы.