Солнечно, но без жары. Синоптики сделали прогноз погоды в Алтайском крае на июль
Большую часть месяца температура будет в пределах от +24 до +26 градусов
23 июня 2024, 15:37, ИА Амител
Лето, отпуск / Фото: unsplash.com
Июль в Алтайском крае будет теплым и солнечным, однако экстремальных температур в регионе не ожидается. Такой прогноз сделали синоптики сервиса World Weather.
Так, в Барнауле около половины месяца будет с переменной облачностью, а вторая порадует солнцем. При этом, по предварительным данным, окажется всего один день с осадками, и то в начале месяца. Средняя температура днем будет от +24 до +26 градусов, а ночью – от +18 до +20 градусов.
Следует отметить, что погода еще может измениться. Данный прогноз сформирован на основе долгосрочного прогнозирования, а также статистических данных за прошлые годы.
16:59:09 23-06-2024
Одна уже спрогнозировала лето без комаров....
18:42:46 23-06-2024
А зимой выпадет снег, иногда будет очень холодно, но не так очень, как иногда бывает. Подснежников в январе не ожидается)
18:55:17 23-06-2024
Комаров кошмар просто. Их просто огромное количество. Жара, может кто-то любит. Но у нас не город где морской бриз.... Тут просто жуть . Спасает только кондиционер
19:23:31 23-06-2024
Мы заметили умеренное тепло. Второй дышать нечем. И впереди такая же неделя
23:27:06 23-06-2024
Да еще и воду периодически отключают... В такую погоду... Причем умудряются одновременно с холодной
00:07:08 24-06-2024
Дождь плохо,жара плохо.Люди,получайте наслаждение и благодарите Бога,что дает нам присутствовать при этом!!!Всех благ!!!
01:21:45 24-06-2024
Сергей (16:59:09 23-06-2024) Одна уже спрогнозировала лето без комаров....... О,Дааа!!!! Ее бы к нам на район привести и показать ее прогноз!!! Ходим по улице молча, иначе полный рот комаров, ребенок 3 мес - дома парится - сгрызут.