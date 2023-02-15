Солженицына сместили с поста гендиректора СГК. Кто возглавил компанию?

Новый глава компании будет совмещать пост с должностью генерального директора СУЭК

15 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генеральным директором Сибирской генерирующей компании с 14 февраля стал Максим Басов. Как сообщает BigPowerNews, на этой должности он заменит Степана Солженицына.

Новый глава компании будет совмещать пост с должностью генерального директора СУЭК.

"Перед компанией в этом году стоят сложные задачи, поэтому я решил лично помочь СГК выйти на новый уровень развития. Помимо работы над важными стратегическими целями, мы продолжим проекты по модернизации электростанций и по повышению качества и надёжности теплоснабжения в крупных сибирских городах", – прокомментировал своё назначение Басов.

Он подчеркнул, что один из важных фокусов его работы – более глубокая интеграция с СУЭК.

Напомним, что Солженицын занимал должность гендиректора СГК с 2018 по 2021 год, а также с апреля 2022 года. Вступающий в должность Басов поблагодарил его за руководство компанией "в сложное для экономики время". Он перейдёт на должность председателя совета директоров СГК и сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетических активов.