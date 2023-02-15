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Солженицына сместили с поста гендиректора СГК. Кто возглавил компанию?

Новый глава компании будет совмещать пост с должностью генерального директора СУЭК

15 февраля 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Генеральным директором Сибирской генерирующей компании с 14 февраля стал Максим Басов. Как сообщает BigPowerNews, на этой должности он заменит Степана Солженицына.

Новый глава компании будет совмещать пост с должностью генерального директора СУЭК.

"Перед компанией в этом году стоят сложные задачи, поэтому я решил лично помочь СГК выйти на новый уровень развития. Помимо работы над важными стратегическими целями, мы продолжим проекты по модернизации электростанций и по повышению качества и надёжности теплоснабжения в крупных сибирских городах", – прокомментировал своё назначение Басов.

Он подчеркнул, что один из важных фокусов его работы – более глубокая интеграция с СУЭК.

Напомним, что Солженицын занимал должность гендиректора СГК с 2018 по 2021 год, а также с апреля 2022 года. Вступающий в должность Басов поблагодарил его за руководство компанией "в сложное для экономики время". Он перейдёт на должность председателя совета директоров СГК и сосредоточится на стратегических вопросах развития энергетических активов.

Комментарии 20

  • А стёпу солженицина, за издевательством над населением Сибири, как врага народа, со всей проллетарской ненавистью...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да его за одну только фамилию...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Началась прокурорская проверка и сменился генеральный директор. Совпадение !?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость,за одну только фамилию... От осинки не родятся апельсинки
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Стёпа - по стопам должен пойти. А по стопам кого?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А разве председатель совета директоров это ниже генерального директора-не сместили а повысили получается
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Мать писателя Солженицына была дочерью владельца одной из богатейших экономий Кубани... Она-то на мозги будущего писателя и накапала, чем бы он мог обладать,не случись пролетарской Октябрьской социалистической революции.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в связи с этим вспоминается персонаж одной из серий фильма "Рождённая революцией" (Шесть дней).Он из двух наганов "положил" четверых служащих в кассе завода перед выдачей зарплаты рабочим ("даже пикнуть не успели").А на допросе заявил оперуполномоченному милиции Кондратьеву:"Состояние?Мальчишка,разве это состояние? Да и не в тех деньгах дело, вы жизнь мою сломали...Ох, как я вас......"И зверем смотрит.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ну, только ОХРЕНЕТЬ,,,,
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Совсем запутался наш ГАРАНТ!!!!!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Амик, что-нибудь повеселее придумали бы....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Друг друга меряют...и над нами хохочут
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, В том то дело что пошёл на повышение. Своих не бросаем, а только повышаем.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • СУЭКУ теперь лафа, не надо искать рынки сбыта....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Монополия. понимаш ли, блин....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Цена на уголек теперь подскочит, ну и тарифы на ГВС и отопление, само собой....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, какой бред теперь "Антимонополисты" придумают на явное слияние добытчиков энергоресурсов и основного потребителя угля в Бийске...???
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, у самого Солжкницына дедушка был богатый землевладелец, а папа первый срок получил, когда стрелял в окно заседавших колхозников, а расстреляли его папу за такое, о мем мама даже говорить не смогла. Вот такая семейка,
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Знаем всех преступников пофамильно. Сам расплаты скоро! Ни одна сволочь не уйдёт!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ну как бы СГК выделилась из СУЭКа в своё время. Да и хозяин всегда был и будет один.
    17 февраля, Гость   Ответить
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