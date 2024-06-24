Сообщения, распространяемые от лица алтайского военкома, являются фейком
Неустановленные лица, используя имя и должность Марата Усманова, заявляли, что у сотрудников некой службы безопасности якобы есть вопросы к специалистам военкоматов и гражданским лицам
24 июня 2024, 19:42, ИА Амител
Сообщения в мессенджерах, распространяемые от лица военного комиссара Алтайского края Марата Усманова, являются фейком.
Ранее неустановленные лица, используя имя и должность Марата Усманова, сообщали от его лица, что у сотрудников некой службы безопасности якобы есть вопросы к специалистам военкоматов и гражданским лицам.
"Никаких сообщений и рассылок в мессенджерах от военного комиссариата и тем более от меня лично нет, и быть не может", – прокомментировал ситуацию Усманов.
Правоохранительные органы проводят проверку. В краевом военкомате призвали доверять лишь проверенным источникам информации.
20:32:05 24-06-2024
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