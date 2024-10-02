Сопровождение на аутсорсе. Почему стоит передать ответственность за маркетинг другим?

Рассказываем, каким компаниям нужно сделать это в первую очередь

02 октября 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KGX1R

Коллектив компании. Работа / Фото: freepik.com

В современном мире, где конкуренция высока, а потребители максимально разборчивы и критичны, бизнесу приходится прикладывать множество усилий, чтобы выделить себя на рынке и привлечь внимание потенциальных клиентов. В противном случае компании рискуют попасть в зону "невидимости".

Конечно, растущий бизнес не всегда может сосредоточиться на продвижении, ведь первоочередная задача – налаживание всех бизнес-процессов. В таком случае на помощь приходит маркетинговое сопровождение.

Что такое маркетинговое сопровождение?

Простыми словами, это не просто реклама, а комплексная система мероприятий, направленная на продвижение и рост бизнеса, которую реализуют на аутсорсе.

"Вместо одного штатного специалиста на вас будет работать целый удаленный отдел маркетинга, который сможет полностью закрыть задачи по анализу рынка и конкурентов, разработке маркетинговой стратегии, созданию и продвижению бренда, разработке и реализации рекламных кампаний, производству контента, аналитики и отслеживанию результатов", – отмечает руководитель маркетингового направления digital-агентства Zavod* Андрей Синельников.

Зачем нужно маркетинговое сопровождение?

В первую очередь, для упрощения маркетинговой деятельности и спокойствия руководства. Ведь вся ответственность за продвижение компании на рынке переходит к профессионалам.

Во-вторых, благодаря тому, что команду специалистов нанимают со стороны, удается получить объективный взгляд на деятельность компании, выявить проблемные зоны и новые векторы развития.

В-третьих, компания получает прозрачные результаты маркетинга за счет полного юридического сопровождения и ежемесячной отчетности: от соответствия планам работ до фактического бюджета.

Как итог – повышение узнаваемости бренда и привлечение новых клиентов.

Каким компаниям стоит обратить внимание на удаленное маркетинговое сопровождение?

Прежде всего, это стартапы и малый бизнес. Они нуждаются в помощи с развитием и продвижением. Также это компании с небольшим маркетинговым бюджетом. Маркетинговое сопровождение позволяет им рационально расходовать средства. И, наконец, компании, где за маркетинг отвечает собственник бизнеса или коммерческий директор. В этом случае маркетинговое сопровождение снимает операционную нагрузку и позволяет сосредоточиться на стратегических задачах.

"Маркетинговое сопровождение – это инвестиция в будущее бизнеса. Оно позволяет достичь успеха на конкурентном рынке и увеличить прибыль. Не откладывайте маркетинг на потом, начните уже сегодня", – подытоживает Андрей Синельников.

Digital-агентство Zavod

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ИП Шаповалова А.Д.

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