Соревнования по дрэг-рейсингу в Алтайском крае. Прямая трансляция
Состязания проходят в Калманском районе
08 июня 2024, 13:45, ИА Амител
В Алтайском крае 8 июня начался первый из двух дней соревнований по дрэг-рейсингу. Состязания проводят на аэродроме Панфилово в селе Новороманово.
С 10:00 до 18:00 в субботу и воскресенье гонщики посоревнуются за кубок ДОСААФ России, кубок RDRC-Сибири и поучаствуют в чемпионате региона.
Если вы не смогли попасть на мероприятие в Калманский район, то можете посмотреть прямую трансляцию на этой странице либо в ВК.
Amic.ru – информационный партнер команды Drag Racing Siberia
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