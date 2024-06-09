Соревнования по дрэг-рейсингу в Алтайском крае. Прямая трансляция
Второй день заездов в Калманском районе
09 июня 2024, 13:45, ИА Амител
В Алтайском крае 9 июня проходит второй день соревнований по дрэг-рейсингу. Состязания проводят на аэродроме Панфилово в селе Новороманово.
Гонщики посоревнуются за кубок ДОСААФ России, кубок RDRC-Сибири и поучаствуют в чемпионате региона.
Если вы не смогли попасть на мероприятие в Калманский район, то можете посмотреть прямую трансляцию на этой странице либо в ВК.
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09:41:34 10-06-2024
езда со светофора это спорт?!!